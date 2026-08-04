Torna a Monopoli PhEST, il festival internazionale di fotografia e arte, con una nuova edizione che anima il suggestivo centro storico della città. L'evento, che si snoda tra le sue strade e i vicoli caratteristici, accoglie numerosi artisti, sia emergenti che affermati, provenienti da diverse nazioni.

Le mostre sono allestite in vari punti del centro, tra cui piazze, cortili e spazi pubblici, trasformando Monopoli in una grande galleria a cielo aperto. Il festival propone una selezione di opere fotografiche e installazioni che spaziano tra diversi linguaggi visivi e tematiche contemporanee.

Questa iniziativa mira a valorizzare l'inestimabile patrimonio storico e culturale della città, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva tra arte e territorio.

Il programma artistico e i talenti di PhEST

La manifestazione include esposizioni di fotografi italiani e internazionali, con una particolare attenzione ai giovani talenti. Gli artisti selezionati presentano progetti che affrontano temi di attualità e riflessione sociale. Il percorso espositivo si snoda attraverso i luoghi simbolo di Monopoli, creando un dialogo tra opere e contesto urbano. L’evento prevede inoltre incontri, workshop e attività collaterali dedicate a professionisti e appassionati di fotografia.

PhEST: un catalizzatore culturale per Monopoli

PhEST nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura fotografica e l’arte contemporanea, coinvolgendo attivamente la comunità locale e i numerosi visitatori. Il festival rappresenta un’occasione unica per valorizzare il centro storico di Monopoli, favorendo la scoperta di spazi spesso meno conosciuti. L’iniziativa contribuisce significativamente a rafforzare il ruolo della città come dinamico polo culturale nel panorama nazionale e internazionale.