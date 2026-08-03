L'ex frontman dei Genesis, Phil Collins, ha rivelato pubblicamente i dettagli della sua intensa battaglia contro la dipendenza dall'alcol, una condizione che lo ha condotto a un lungo e delicato ricovero in una clinica svizzera. Il celebre musicista ha raccontato di aver seriamente rischiato la vita a causa di un grave deterioramento delle sue condizioni di salute, con organi vitali che hanno smesso di funzionare e un periodo di degenza ospedaliera che si è protratto per circa sette mesi complessivi. Collins ha spiegato che, durante la fase più critica della malattia, non era pienamente consapevole della gravità della situazione, mentre i suoi familiari venivano chiamati per un possibile addio.

I momenti critici del ricovero

Durante il difficile periodo di degenza, Phil Collins ha attraversato momenti di profonda incertezza e smarrimento. Il suo primo ricovero risale al novembre 2023; dopo una breve dimissione avvenuta poco prima delle festività natalizie, le sue condizioni si sono nuovamente aggravate, rendendo necessario un secondo accesso in terapia intensiva. Il musicista ha dichiarato di non conservare alcun ricordo di quei giorni drammatici, apprendendo solo in seguito che i suoi figli erano stati convocati per un ultimo saluto. Collins ha descritto come il consumo di alcol fosse diventato una parte ineludibile della sua routine quotidiana, arrivando a bere vino già al mattino appena sveglio.

Ha enfaticamente sottolineato di considerarsi estremamente fortunato per essere sopravvissuto a questa esperienza e ha affermato di non aver più toccato una singola goccia di alcol da quel momento.

La rinascita e i legami familiari

Oggi Phil Collins vive in Svizzera, dove è assistito quotidianamente da un'infermiera, e ha apertamente espresso il desiderio di ricostruire una vita affettiva e sentimentale. Ha confidato di voler innamorarsi ancora, di desiderare una nuova relazione e di aspirare anche alle cose più semplici, come baciare qualcuno. Il musicista ha raccontato di aver ristabilito rapporti più sereni e profondi con i suoi figli, in particolare con l'attrice Lily Collins, con la quale ha trascorso momenti significativi dopo la sua malattia.

Ha inoltre ricucito il legame con la sua seconda moglie, Jil Tavelman, collaborando con lei in iniziative di beneficenza. Collins ha riflettuto sul suo lungo percorso di recupero, riconoscendo il profondo danno causato dalla dipendenza ma anche la preziosa opportunità di trovare un nuovo equilibrio familiare e personale.

La carriera di Phil Collins

Phil Collins è un'icona della musica britannica, celebre per la sua poliedrica carriera come cantante e batterista dei Genesis e per il suo straordinario successo come artista solista. Nel corso della sua illustre carriera, ha pubblicato numerosi album acclamati dalla critica e ha conquistato svariati premi internazionali. È stato sposato tre volte ed è padre di cinque figli, tra cui l'affermata attrice Lily Collins.

Nella sua vita ha affrontato diverse sfide personali, inclusi problemi di salute e la dipendenza, temi che ha coraggiosamente esplorato anche nella sua autobiografia, dove aveva già raccontato di essersi rifugiato nell'alcol dopo il divorzio dalla moglie svizzera Orianne nel 2006.