Il 3 agosto 2026, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Cultura, Marina Chiarelli, hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Caterina Bottari Lattes. L'hanno definita «figura di straordinaria sensibilità e protagonista della vita culturale della nostra regione e dell’Italia intera». Grazie a visione, determinazione e amore per arte e letteratura, ha trasformato la Fondazione Bottari Lattes in un punto di riferimento nazionale e internazionale, valorizzando il patrimonio culturale piemontese e creando occasioni di incontro, confronto e crescita.

Cirio e Chiarelli hanno aggiunto che «il suo impegno ha lasciato un segno profondo» non solo tramite mostre, premi letterari e iniziative culturali di alto livello, ma anche per la costante attenzione alle nuove generazioni, avvicinandole alla cultura come strumento di libertà, conoscenza e futuro. Alla famiglia e alla Fondazione, la Regione Piemonte ha rivolto il più sincero cordoglio, con gratitudine per l'eredità culturale e umana che Caterina Bottari Lattes ha lasciato. Il suo esempio continuerà a vivere nelle tante iniziative ideate e sostenute, rimanendo un prezioso patrimonio del Piemonte e dell’Italia.

La Fondazione Bottari Lattes: missione e attività

La Fondazione Bottari Lattes è nata nel 2009 a Monforte d’Alba per volontà di Caterina Bottari Lattes.

Scopo: promuovere cultura e arte, diffondere la figura di Mario Lattes (pittore, scrittore, editore, animatore culturale). L’ente, senza scopo di lucro, realizza mostre, premi letterari, convegni, progetti per le scuole e concerti, anche in collaborazione.

Sede e iniziative culturali

Sede principale a Monforte d’Alba, via Marconi 16, in edificio storico con sale espositive, auditorium, foresteria e uffici. La Biblioteca Mario Lattes è in un palazzo storico vicino.

Tra le iniziative: Premio Internazionale Lattes Grinzane (per giovani lettori), Premio Mario Lattes per la Traduzione, progetti educativi (Vivolibro), rassegne musicali (Cambi di stagione), mostre d’arte e fotografia, convegni e laboratori per le scuole.