Il documentario "Piero Pelù. Rumore dentro", un film evento sull'icona del rock italiano, sarà in prima visione su Sky Documentaries il 10 agosto alle 21.15, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Diretto da Francesco Fei, con soggetto e sceneggiatura dello stesso Piero Pelù, la pellicola esplora un capitolo cruciale e drammatico nella vita del frontman dei Litfiba. Presentato alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il film ripercorre l'incidente del 2022 e la successiva rinascita artistica.

La narrazione inizia nell'ottobre 2022, quando, durante una sessione di registrazione, un errore tecnico causò a Pelù un improvviso shock acustico, provocando un danno permanente al nervo acustico e gravi acufeni.

L'incidente portò alla cancellazione di un tour e alla sospensione delle attività live. Il documentario mostra come questo "rumore dentro", inizialmente devastante, divenne per l'artista un periodo di riflessione e rigenerazione, un'occasione per una profonda full immersion nel proprio mondo interiore, culminata nella scrittura del nuovo album "Deserti".

Un Viaggio di Rinascita tra Musica e Spiritualità

Il film si configura come un road movie spirituale e intimo, scandito dal pellegrinaggio annuale dei gitani a Saintes-Maries-de-la-Mer, in Camargue, in onore di Santa Sarah la Nera (tatuata sugli avambracci dell'artista). Attorno a questo viaggio simbolico si dipanano i temi centrali: la famiglia, gli amici, i Litfiba storici e la musica.

Quest'ultima emerge come l'elemento fondamentale attraverso cui Piero Pelù ha affrontato e superato la depressione post-incidente, trovando una via di rinascita. La pellicola offre uno spaccato autentico della sua dimensione privata e pubblica, riflettendo su come Pelù abbia vissuto oltre quarant'anni "off road" sulla scena artistica nazionale, figura coraggiosa e intellettualmente libera.

Produzione e Dettagli

Il documentario, della durata di 82 minuti, è prodotto da Apnea Film, Nexo Studios e DNA Audiovisivi, con la regia di Francesco Fei. Oltre all'esordio veneziano, il film ha avuto una distribuzione cinematografica evento in Italia (10, 11 e 12 novembre), con anteprime a Firenze, Milano e Roma.

A livello internazionale, è commercializzato come "Noise Inside. Don’t call me a Rock Star". La realizzazione ha beneficiato del contributo PR FESR Toscana 2021–2027 e della collaborazione di Radio Capital e MYmovies.

Attraverso materiali d'archivio e immagini inedite, il documentario ripercorre il legame di Piero Pelù con il viaggio, la spiritualità e la libertà artistica. Dopo la crisi seguita all'incidente, la musica si rivela salvifica. Il racconto si trasforma in una testimonianza di resilienza e rinnovata creatività, arricchita dagli interventi di amici, collaboratori e familiari. "Piero Pelù. Rumore dentro" si conferma un'opera completa per comprendere lo spessore umano e artistico di un protagonista del rock italiano.