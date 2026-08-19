La pittoresca località di Pietrarubbia si prepara a rendere omaggio a uno dei più grandi scultori italiani del Novecento, Arnaldo Pomodoro, in occasione del centenario della sua nascita, avvenuta nel 1926. L'evento, intitolato “Pomodoro100 - Arte e creatività a Pietrarubbia”, è un progetto ambizioso che intende celebrare il profondo e duraturo legame tra l'artista e il suggestivo territorio del Montefeltro.

Questa importante iniziativa, che si inserisce nelle celebrazioni per i cento anni dalla nascita dell'artista (1926-2026), prevede due appuntamenti principali.

Le manifestazioni si svolgeranno al Museo d'arte contemporanea, situato nel cuore del borgo storico, e sono promosse congiuntamente dalla rete museale Mu.Mont, dal Comune di Pietrarubbia e dal Centro Tam.

Un ricco programma di eventi e mostre

Il primo dei due appuntamenti è fissato per domenica 23 agosto, con inizio alle ore 18:00. La serata si aprirà con i saluti istituzionali, seguiti dagli interventi di relatori di spicco. Fabio Fraternali, direttore della rete Mu.Mont, approfondirà il tema del futuro dei musei del Montefeltro, delineando prospettive e sfide. A seguire, il designer Giovanni Aliotta offrirà una panoramica sull'evoluzione e le tendenze dell'arte orafa moderna, un settore che ha visto anche il contributo di Pomodoro.

Alle ore 19:00, la giornata culminerà con l'inaugurazione della mostra intitolata “Linee e forme per il gioiello. Arnaldo Pomodoro Jewels Designer tra gli anni '50 e '60 del Novecento”. Questa esposizione offrirà uno sguardo inedito sulla produzione orafa di Arnaldo Pomodoro, rivelandone il talento e la visione anche in questo campo creativo. L'evento sarà arricchito da un suggestivo intermezzo musicale, curato dagli allievi del prestigioso Conservatorio Rossini di Pesaro, che accompagneranno i visitatori in un percorso tra arte e melodia.

Laboratori creativi e la visione di Mu.Mont

Le celebrazioni in onore del centenario di Arnaldo Pomodoro proseguiranno domenica 30 agosto, a partire dalle ore 17:00, con l'iniziativa “100 anni d'Arte”.

Questo segmento del programma è interamente dedicato ai più giovani, con una serie di laboratori creativi pensati per i bambini. L'obiettivo è avvicinare le nuove generazioni all'arte contemporanea attraverso il gioco e la sperimentazione, stimolando la loro curiosità e la loro innata creatività.

Il progetto “Pomodoro100” si inserisce pienamente nel più ampio percorso di Mu.Mont, una rete museale nata con l'intento di costruire un sistema sinergico che connetta musei, borghi storici, comunità locali e l'intero territorio del Montefeltro. Come spiega il direttore della rete museale, Fabio Fraternali, tra le attività fondamentali di Mu.Mont rientra anche la catalogazione e la valorizzazione dei beni culturali conservati nei principali musei della regione, un'operazione considerata cruciale per la conoscenza e la fruizione delle preziose collezioni.

Il centenario di Pomodoro: un'eco nazionale

L'iniziativa di Pietrarubbia non è l'unica a celebrare il centenario della nascita di Arnaldo Pomodoro. L'anniversario dell'artista risuona infatti a livello nazionale, con eventi e manifestazioni che si susseguono in diverse città italiane. A Milano, per esempio, è già in programma un significativo evento nell'ambito di “Buonissima”, una rassegna che unisce magistralmente arte e alta cucina, offrendo un'ulteriore prospettiva per ricordare e onorare i cento anni dalla nascita di questo indimenticabile maestro dell'arte contemporanea.