Quattro giovani creativi torinesi under 35 – Francesca Basso, Lorenzo Turco, Roberta Santoro e Irene Foxi – sono gli ideatori di “Pillole di Fuori Campo”. Questo progetto editoriale digitale, parte della rassegna Fuori Campo diretta da Francesco Astore, propone ogni lunedì brevi video dedicati alle storie e ai retroscena delle più celebri colonne sonore cinematografiche. L'iniziativa mira ad avvicinare anche il pubblico più giovane al profondo legame tra musica e cinema. Il collettivo collabora con la direzione artistica, trasformando libri, biografie e documenti in racconti divulgativi accessibili a tutti.

Tra gli episodi già disponibili figurano quelli su Jaws, Kill Bill e Psycho. Il format prosegue ad agosto 2026 con tre nuovi appuntamenti: il 10 agosto sarà esplorata la storia di “Blue” degli Eiffel 65 e la sua inclusione nella colonna sonora di Iron Man 3; il 17 agosto si approfondirà il sodalizio artistico tra Sergio Leone ed Ennio Morricone, un'influenza che toccò anche Stanley Kubrick; infine, il 24 agosto sarà protagonista The Rocky Horror Picture Show, riconosciuto come uno dei cult più longevi del cinema. Francesco Astore, direttore artistico, ha sottolineato come “Le Pillole rappresentino uno degli strumenti attraverso cui Fuori Campo mantiene un dialogo costante con il pubblico durante tutto l’anno”.

Il progetto editoriale digitale per la divulgazione musicale

Le “Pillole di Fuori Campo” sono un elemento chiave della rassegna, ideata da Aria di Note e BIS Servizi per lo Spettacolo. L’iniziativa nasce dalla volontà di rendere accessibile il ricco patrimonio di storie, aneddoti e curiosità che circondano la creazione delle più iconiche musiche da film. Il gruppo creativo torinese, formatosi all’interno della rassegna, supporta la direzione artistica nello sviluppo dei contenuti editoriali e digitali. Questo approccio contribuisce a rinnovare il linguaggio della manifestazione e a costruire un rapporto continuo con le nuove generazioni attraverso video, storytelling e contenuti originali che esplorano il nesso tra musica, cinema e cultura contemporanea.

Il format, pensato con uno stile divulgativo e narrativo specifico per i social media, prevede un totale di dodici episodi. Ogni puntata trae ispirazione da libri, biografie, documenti e testimonianze per ricostruire il processo creativo dietro le colonne sonore più celebri. Oltre agli appuntamenti già annunciati, i prossimi episodi includeranno approfondimenti su Ritorno al Futuro, Interstellar, Le follie dell’Imperatore e altri titoli in fase di definizione. La rassegna Fuori Campo si svolge in diverse sedi simbolo della cultura torinese, tra cui Capodoglio Murazzi, Magazzino sul Po e OFF TOPIC, grazie al contributo del Ministero della Cultura e della Fondazione CRT.

Fuori Campo: una piattaforma culturale permanente

L'obiettivo delle “Pillole di Fuori Campo” è rendere fruibile un sapere spesso limitato a testi specialistici, trasformando la rassegna in una vera e propria piattaforma culturale permanente dedicata alla musica per il cinema. Il direttore artistico Francesco Astore ha ribadito: “Le Pillole, ideate e sviluppate da un gruppo di giovani artisti torinesi di grande talento, nascono da questa idea: trasformare libri, saggi, biografie e documenti in racconti capaci di incuriosire e appassionare. Dietro ogni colonna sonora esistono storie straordinarie che meritano di essere raccontate”.

Con questa innovativa iniziativa, Fuori Campo consolida il proprio ruolo nel panorama culturale di Torino.

La rassegna offre non solo concerti, ma anche una ricca produzione di contenuti digitali e divulgativi, mantenendo vivo il dialogo con il pubblico durante tutto l’anno. La programmazione musicale del 2026 include concerti e produzioni originali che spaziano dall'elettronica al jazz contemporaneo, dalla world music al post-rock, confermando la vocazione internazionale e trasversale della manifestazione.