Roberta Pinotti è la nuova presidente del Teatro Nazionale di Genova, un incarico che segna il suo ritorno a Genova. L'ex ministro della Difesa ha espresso grande soddisfazione, definendo il Teatro "uno dei più prestigiosi con una storia importante di impegno civile". La nomina rappresenta per Pinotti un rientro e la ripresa di interessi coltivati fin dagli esordi pubblici.

Il suo percorso a Genova include ruoli come assessore provinciale alla scuola (deleghe a politiche giovanili e sociali) e assessore comunale alle politiche scolastiche. Tra le iniziative, un progetto sulla storia per studenti superiori con Tonino Conte.

Pinotti è la prima donna a presiedere il Teatro Nazionale di Genova, aggiungendo questo primato a quello di essere stata la prima donna ministro della Difesa.

Collaborazione con Davide Livermore e relazioni istituzionali

Riguardo a Davide Livermore, direttore del Teatro, Pinotti ha elogiato la sua "energia creativa impressionante". Ha anticipato una proficua collaborazione: "Ci siamo già parlati e credo che sarà un buon connubio. Lui ha idee, sa coinvolgere, io posso mettere a disposizione la mia esperienza in campo amministrativo". Questa sinergia è cruciale per il confronto con gli enti locali; Pinotti ha sottolineato l'ottimo stato dei rapporti con Comune e Regione Liguria.

A conferma dei legami istituzionali, Pinotti ha citato la sua precedente nomina a presidente della fondazione nazionale della dimensione subacquea, che ha rafforzato le sue relazioni con la Regione.

Ha evidenziato l'importanza di un confronto a livello nazionale per garantire al Teatro il giusto riconoscimento, forte della sua lunga attività governativa e della conoscenza dei meccanismi romani. Ha inoltre auspicato un'azione sinergica tra i teatri genovesi per generare benefici anche per il turismo culturale della città.

La nomina e la nuova Assemblea del Teatro Nazionale

La nomina di Roberta Pinotti si inserisce nel rinnovo dei membri dell'Assemblea del Teatro Nazionale di Genova per il prossimo quinquennio. Il Comune di Genova, socio istituzionale, ha designato sette rappresentanti, tra cui Roberta Pinotti. L'Assemblea, composta da rappresentanti di Comune, Regione e Camera di Commercio, nominerà presidente, vicepresidente e consiglio di amministrazione.

La selezione è avvenuta sulla base dei curricula e dei requisiti di professionalità ed esperienza. La sua esperienza come assessora comunale e provinciale e ministro della Difesa valorizza la nomina, proseguendo il suo impegno civico e culturale a Genova.