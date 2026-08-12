Pistoia, Capitale italiana del Libro 2026, dedica un significativo omaggio a Grazia Deledda, celebrando il centenario del suo Premio Nobel per la Letteratura (1926) e i novant'anni dalla sua scomparsa. La città toscana propone un doppio appuntamento culturale per valorizzare la forza della scrittura deleddiana e il suo ruolo nella narrativa internazionale.

Il percorso celebrativo si aprirà il 20 ottobre con una conferenza della professoressa Ilaria Minghetti, incentrata sul cammino umano e letterario dell'autrice nuorese. Il 21 dicembre, al Teatro Bolognini di Pistoia, l'attrice Laura Morante sarà protagonista dello spettacolo «Laura Morante legge Canne al vento», affiancata dai musicisti Maurizio Camardi e Mauro Palmas.

L'adattamento è curato da Eugenia Costantini, con produzione AidaStudioProduzioni.

Il dibattito sulla figura di Grazia Deledda

L'assessora alla cultura del Comune di Pistoia, Marica Setaro, ha evidenziato l'intenzione di Pistoia di «rimettere al centro la letteratura di Grazia Deledda sia attraverso l'omaggio teatrale sia con percorsi di lettura e incontri per esplorare la sua complessa cifra narrativa». L'iniziativa mira anche a stimolare il dibattito critico sulle ragioni della mancata e piena inclusione dell'unica donna italiana insignita del Nobel nel canone letterario tradizionale, superando la mera celebrazione. Un contributo video vedrà inoltre le autrici sarde Eleonora Carta ed Erika Carta leggere estratti dalle opere Cosima e Cenere.

La Sardegna al Salone del Libro di Torino

Il 2026 si conferma un anno cruciale per la figura di Grazia Deledda anche a livello nazionale. Al Salone Internazionale del Libro di Torino, la Regione Sardegna ha inaugurato il proprio spazio, unendo innovazione e tradizione sotto il titolo evocativo «La volta dipinta di stelle». L'immagine guida, realizzata da Paola Serra, e l'architettura dello stand, ispirata alle Domus de Janas, hanno richiamato la novella deleddiana «L’anellino d’argento», in sintonia con il tema del Salone 2026, «Il mondo salvato dai ragazzini».

L'assessora della Pubblica Istruzione e Cultura della Regione Sardegna, Ilaria Portas, ha spiegato che la Regione ha presentato a Torino «un pezzo di sé» per celebrare il centenario del Nobel, il patrimonio archeologico-storico delle Domus De Janas, e la ricchezza dell'editoria, della musica e del cinema sardo.

La giornata inaugurale ha incluso l'omaggio a Grazia Deledda con il laboratorio interattivo «Abitare Grazia», curato da Gabriella Podda e Giuditta Sireus, che ha coinvolto il pubblico, specialmente i giovani, nella riscoperta della modernità dell'autrice nuorese attraverso i luoghi della sua vita e scrittura.

Nel pomeriggio, l'inaugurazione ufficiale ha ospitato il confronto «Grazia Deledda oltre il Nobel. Modernità, visione, sensibilità», mettendo in luce l'attualità del pensiero deleddiano. Sono stati inoltre presentati il film «Quasi Grazia. Deledda, una donna, tre atti, un’eredità» di Peter Marcias e Marcello Fois, e il volume «Grazia Deledda, “Roma è la mia meta”» di Neria De Giovanni e Antonio Mario Masia.

Spazio è stato dato anche al progetto giovanile «La Villacidro che Vorrei», al viaggio nella preistoria sarda con «Le case delle fate. L’incanto delle domus de janas», e a un incontro di Casa Falconieri sui libri d’artista realizzati dai bambini delle scuole primarie, interpretando racconti brevi di Deledda.

La programmazione dello stand Sardegna ha anche enfatizzato l'editoria sarda, con la partecipazione di trentatré case editrici coordinate dall'Associazione Editori Sardi (AES). L'assessora Portas ha ribadito il sostegno della Regione al settore, includendo nei fondi per il rinnovo delle biblioteche un obbligo di acquisto di libri sardi per almeno il 30%.