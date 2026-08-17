Daniele Pitteri ha formalmente rassegnato le sue dimissioni dall'incarico di sovrintendente della Fondazione Istituto nazionale del Dramma antico (Inda) di Siracusa. La decisione è stata ufficializzata il 7 agosto 2026 durante una seduta del consiglio di amministrazione dell'ente. Pitteri era stato nominato dal Ministero della Cultura nel marzo 2025, concludendo così un mandato durato poco più di un anno e cinque mesi in una delle istituzioni culturali più rilevanti per il teatro classico italiano.

Alla base delle dimissioni di Pitteri vi sarebbero significativi contrasti con la consigliera delegata, Marina Valensise.

Non è la prima volta che il sovrintendente manifesta l'intenzione di lasciare l'incarico: in due precedenti occasioni, le sue dimissioni erano state respinte dal consiglio di amministrazione. Il profilo professionale di Daniele Pitteri è caratterizzato da un curriculum di rilievo nel settore culturale, con collaborazioni importanti come la Biennale di Venezia, il Premio David di Donatello e l'Istituto Francese di Napoli. Ha inoltre ricoperto un incarico di docenza presso l’Università Sapienza di Roma, insegnando comunicazione e marketing della cultura.

Il ruolo della Fondazione Inda

La Fondazione Istituto nazionale del Dramma antico di Siracusa è un pilastro per la cultura italiana, impegnata nella promozione e produzione di spettacoli teatrali classici, in particolare presso il suggestivo Teatro Greco di Siracusa.

Ogni anno, l'Inda organizza il rinomato ciclo di rappresentazioni classiche e svolge un'intensa attività di formazione e divulgazione culturale. L'ente si avvale della collaborazione di professionisti del settore e gode del sostegno di enti pubblici e privati, a testimonianza del suo valore riconosciuto nel panorama culturale nazionale.

Contesto amministrativo a Siracusa

Le dimissioni del sovrintendente Pitteri si inseriscono in un contesto amministrativo più ampio che, negli ultimi anni, ha visto la città di Siracusa affrontare diverse situazioni di instabilità. La cronaca cittadina ha registrato in passato episodi significativi, come le dimissioni di alcuni consiglieri comunali, motivate da contrasti interni e da vicende giudiziarie che hanno richiamato l'attenzione pubblica sulla gestione della città. Tali eventi hanno contribuito a delineare un quadro di difficoltà gestionali e di costante scrutinio sulle dinamiche delle principali istituzioni locali.