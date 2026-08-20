Torna a Salerno l'atteso appuntamento con 'Pitti Pizza & Friends', la manifestazione che animerà Piazza della Libertà dal 25 al 30 agosto 2026. Ideato da Maurizio Falcone e promosso dall’associazione Alimenta, l'evento si conferma per sei giorni un punto di riferimento per gli amanti della buona tavola e dell'intrattenimento. Il ricco programma unisce musica, spettacoli e degustazioni di pizza, coinvolgendo alcune delle più apprezzate realtà del settore, con presenze da Salerno, dalla Campania e anche dall’estero.

La protagonista indiscussa sarà la pizza, proposta in un percorso gastronomico da 21 forni, diretti tecnicamente da Nunzio Mascolo.

I forni offriranno diverse preparazioni, esplorando le varietà della pizza campana e non solo. Tra le novità dell’edizione 2026 spicca la partecipazione del maestro pizzaiolo Cavaliere Giuseppe Corsini, originario di Salerno e il primo pizzaiolo sordo d’Europa, con esperienza iniziata a Parigi negli anni Ottanta. Previsto anche un forno dedicato ai celiaci, in collaborazione con AIC Campania e la Pizzeria Madison Salerno.

Musica e Spettacoli: il Palco di Piazza della Libertà

Il palco di Piazza della Libertà ospiterà un ricco calendario di spettacoli. Martedì 25 agosto, l'inaugurazione con I Ditelo Voi e dj set di Rosario Della Ragione. Mercoledì 26 agosto, Giulia Molino e Francesco Procopio, seguiti da dj set.

Giovedì 27 agosto, spazio alla nuova generazione italiana con Giovami, Napoleone, Lorenzo Lupo e Lime Loop. Venerdì 28 agosto, Jasley, Gabriele Esposito, Cioffi, Federica Abbate e TrigNo. Sabato 29 agosto, Valentina Pesaresi, i Cosmonauti Borghesi, Florinda, Francesco Da Vinci e Banfy. L'evento si chiuderà domenica 30 agosto con i Btwins. Le serate saranno presentate da Pippo Pelo.

Il cartellone include anche Dolcenera, Fabio Rovazzi, Leo Gassmann, Eddie Brock, Settembre, Luk3, Senza Cri, Lorenzo Salvetti e Clorinda. Radio Kiss Kiss è media partner.

Organizzazione e Servizi per i Visitatori

'Pitti Pizza & Friends' è organizzato con Effe Emme Eventi e gode del patrocinio di Comune di Salerno, Regione Campania, Provincia di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio, ASI Salerno, Banca Monte Pruno, Fondazione Banco di Napoli, Parco Nazionale del Cilento, Humanitas, Onmic, IPSEOA “R.

Virtuoso”, AIC Campania e ENS Salerno. Tra i main sponsor: Molini Pizzuti, Etè Supermercati, Motta Caffè, Latteria Sorrentina, Autodue, Santoro Creative Hub, oltre a numerosi altri sponsor e sponsor tecnici.

Per agevolare il deflusso, Trenitalia ha predisposto corse straordinarie della metropolitana Salerno – Arechi fino alle 3 di notte (20 corse aggiuntive), con presidio Customer Care e FS Security. I biglietti acquistati su App e self-service sono validi anche per queste corse. L'evento si conferma un appuntamento imperdibile dell’estate salernitana, valorizzando la tradizione della pizza e le eccellenze del territorio.