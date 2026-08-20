La ventiduesima edizione di Poesia Festival prenderà il via il 25 agosto 2026 a Modena, nel suggestivo Piazzale Sant'Agostino, con un evento di grande risonanza culturale: uno spettacolo teatrale interamente dedicato ad Andrea Pazienza. L'iniziativa celebra i settant'anni dalla nascita del celebre fumettista, artista simbolo di un'intera generazione. La rappresentazione, intitolata "Mi chiamo Andrea e faccio fumetti", è frutto della penna di Christian Poli, vede l'interpretazione dell'attore Andrea Santonastaso e la regia di Nicola Bonazzi. Questo appuntamento inaugurale segna l'inizio di una ricca rassegna che si estenderà con numerosi eventi diffusi in ben tredici comuni del modenese, proseguendo il suo percorso culturale fino al 27 settembre.

Andrea Pazienza: il genio ribelle del fumetto italiano in scena

Andrea Pazienza, nato a San Benedetto del Tronto e formatosi tra Pescara e Bologna, fu indubbiamente uno degli artisti più innovativi del Novecento italiano. La sua opera, caratterizzata da una straordinaria libertà espressiva, seppe cogliere e riflettere con acume le tensioni, le contraddizioni e l'immaginario della sua irrequieta generazione, lasciando un'impronta profonda e duratura sul fumetto italiano contemporaneo. Tra i suoi personaggi più iconici e amati si annoverano Pentothal, Zanardi e Pompeo, figure che animarono il fumetto degli anni Settanta e Ottanta, contraddistinte da uno stile grafico potente e da una narrazione spesso irriverente, provocatoria e inquieta, proprio come il loro creatore.

Dopo anni di intensa e prolifica attività, durante i quali collaborò con riviste di culto come Alter Alter, Frigidaire e Il Male, Pazienza scomparve prematuramente nel 1988, all'età di soli 32 anni.

Lo spettacolo inaugurale del festival, "Mi chiamo Andrea e faccio fumetti", si propone di ripercorrere la vita e l'opera di questo artista straordinario. Sul palco, il protagonista è Andrea Santonastaso, attore bolognese con una lunga carriera iniziata nel 1989, che lo ha visto attivo tra teatro, cinema, televisione e radio. Santonastaso darà voce e corpo alla creatività di Pazienza attraverso un testo che ne esplora le tappe fondamentali e l'eredità artistica, sotto la sapiente direzione di Nicola Bonazzi.

Un mese di cultura: il programma del Poesia Festival 2026

Il Poesia Festival 2026 si configura come un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura, offrendo un ricco e variegato calendario di eventi dal 25 agosto al 27 settembre. La manifestazione, che abbraccia tredici comuni del modenese, propone un'ampia gamma di iniziative che spaziano dalla poesia alla musica, dal teatro alle arti visive. Promosso da enti di rilievo come Unione Terre di Castelli, Fondazione di Vignola, Fondazione di Modena e Regione Emilia-Romagna, il festival si distingue per la sua capacità di creare un percorso culturale che unisce memoria e contemporaneità.

Il programma è costellato di incontri con poeti e scrittori contemporanei, spettacoli suggestivi, letture coinvolgenti e originali contaminazioni artistiche.

Tra gli appuntamenti di spicco figurano serate dedicate alla Liberazione, emozionanti omaggi a figure leggendarie come Ennio Morricone e a grandi autori della letteratura italiana e internazionale. Non mancheranno inoltre mostre tematiche, concerti e presentazioni di libri, che arricchiranno ulteriormente l'offerta culturale.

La rassegna si avvia alla conclusione il 27 settembre a Modena, presso il Complesso San Paolo, con gli attesi appuntamenti poetici finali. Culmine dell'evento sarà la premiazione dei finalisti del prestigioso Premio Strega Poesia 2026, momento che celebra le nuove voci della poesia italiana. Durante l'intero festival, la parola poetica si intreccia con altre forme d'arte, offrendo al pubblico un'esperienza culturale profonda e multiforme.