Dal 4 al 7 settembre, Polignano a Mare si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per celebrare la figura di Domenico Modugno attraverso il festival “Polignano a Mare città della musica”. L’edizione 2026, promossa dal Comune in collaborazione con la Regione Puglia e Puglia Culture, è intitolata “Tra Domenico Modugno e la canzone d'autore” e offre un ricco cartellone di eventi che spazia dalla musica d’autore al cinema, passando per incontri e approfondimenti culturali.

Protagonisti delle quattro serate saranno interpreti di rilievo della scena musicale italiana come Syria e Peppe Voltarelli, accompagnati dall’orchestra sinfonica di Sanremo, accanto a Marco Castello, Anna Castiglia, Frankie hi-nrg mc e Daniele Silvestri.

L’appuntamento rinnova il legame della città di Polignano a Mare con il mare e la musica, rivivendo l’eredità artistica di Modugno, artista simbolo e ambasciatore della cultura pugliese.

Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, ha espresso soddisfazione per il sostegno alla manifestazione, che porterà a Polignano a Mare “grandi autori e interpreti del panorama musicale nazionale e internazionale” offrendo al pubblico “quattro serate di musica, di arte e di cultura”. Decaro ha inoltre enfatizzato l’importanza di Modugno come espressione della “storia, l’identità e la cultura della nostra terra”, affermando che questo connubio rappresenta un “valore aggiunto” capace di rendere “vivo il patrimonio artistico e culturale pugliese” e di consegnarlo “in veste sempre nuova alle generazioni a venire”.

Silvia Miglietta, assessora regionale alla Cultura e Conoscenza, ha sottolineato come l’iniziativa miri non solo alla celebrazione di Modugno, ma alla creazione di uno spazio di sperimentazione che intreccia memoria, contemporaneità e territorio. Il sindaco di Polignano a Mare, Vito Carrieri, ha ribadito che queste giornate rappresentano “il cuore di un percorso” volto a far riconoscere Polignano non solo per la sua bellezza, ma anche come “città della musica”.

Tra memoria e innovazione: il festival di Polignano a Mare

Il festival si inserisce in una tradizione consolidata, che vede Polignano a Mare celebrare la propria identità attraverso la musica e la figura di Domenico Modugno. Le edizioni passate hanno già proposto appuntamenti dedicati alla canzone d'autore e al cinema, coinvolgendo prestigiose istituzioni come il Club Tenco e il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Tra le iniziative precedenti, si ricordano momenti di dialogo con le nuove generazioni nelle scuole e concerti significativi, come quello di Syria con Massimo Germini, tenutosi negli spazi esterni del Museo d’Arte Contemporanea Pino Pascali.

Non sono mancati gli approfondimenti sulla figura di Modugno, volti a restituire la complessità del suo percorso artistico e umano. Un aspetto rilevante è stata la firma di accordi di collaborazione tra i comuni di Polignano a Mare, San Pietro Vernotico e Lampedusa-Linosa, finalizzati alla realizzazione di attività congiunte per la valorizzazione culturale. La tradizionale parata delle bande musicali, che attraversa la città fino al lungomare intitolato a Modugno, è un momento simbolico che unisce la memoria storica, la partecipazione popolare e il rinnovamento della tradizione bandistica pugliese.

Modugno: un patrimonio culturale vivo per le nuove generazioni

Domenico Modugno resta una figura cardine per l’identità di Polignano a Mare, la sua città natale, alla quale l’artista ha sempre tributato un profondo legame. L’evento “città della musica” si propone di offrire non solo intrattenimento, ma anche occasioni di dialogo e riflessione, grazie alla collaborazione tra realtà locali e importanti istituzioni culturali italiane. L’obiettivo primario degli organizzatori è quello di consegnare alle nuove generazioni un patrimonio culturale vivo, capace di narrare la storia musicale del Novecento e le sue evoluzioni contemporanee.

La valorizzazione della memoria di Modugno si concretizza attraverso una molteplicità di iniziative: dai concerti con orchestra alle rassegne cinematografiche, fino agli accordi istituzionali che coinvolgono i luoghi della sua biografia artistica.

Questo percorso conferma la vocazione culturale di Polignano a Mare, andando oltre il mero richiamo turistico e paesaggistico, e inserendo la città in un circuito nazionale e internazionale di sperimentazione e produzione artistica.