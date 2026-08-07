Ha preso il via la XXXI edizione di Pomigliano Jazz in Campania, una rassegna itinerante che animerà il territorio dal 30 agosto al 12 settembre. Il festival, che si svolge tra le suggestive località del Vesuvio, Cimitile e Avella, si conferma un appuntamento di rilievo per la musica jazz internazionale e italiana, la valorizzazione del patrimonio storico e la sostenibilità ambientale. L'edizione è stata anticipata da un'anteprima sold out il 22 luglio ad Avella, con l'esibizione del quartetto composto da Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier ed Eric Harland.

Il programma estivo prevede cinque appuntamenti in cornici uniche come il Cratere del Vesuvio, l’Antica Strada Matrone, le Basiliche Paleocristiane di Cimitile e l’Anfiteatro Romano di Avella.

Il Programma Estivo: Tra Omaggio e Nuove Sonorità

Il calendario estivo si apre domenica 30 agosto sul Cratere del Vesuvio con Raiz & Solis String Quartet, che presentano "Chi tene ‘o mare", un tributo a Pino Daniele. L'accesso alla vetta è previsto tramite un'escursione a piedi da “Quota 1000”. Il 2 settembre, alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile, Danilo Rea proporrà "Sakamoto & Me", preceduto dal set di Marco De Falco & Alessandro Tedesco. Il 3 settembre, nella medesima location, si esibirà lo Stefano Di Battista Quintet con "La Dolce Vita", con l'opening di Agora Tá.

Il 6 settembre, la musica si sposterà lungo l’Antica Strada Matrone sul Vesuvio, raggiungibile con mezzi elettrici, per lo spettacolo di Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo "Canzoni per Ricciardi", con il set di apertura di Marco De Falco. La sessione estiva si concluderà il 12 settembre all’Anfiteatro Romano di Avella con Billy Cobham e il progetto "Time Machine", preceduto dall'opening di Claudio Romano. I due eventi al tramonto nel Parco del Vesuvio (30 agosto e 6 settembre) rientrano nel modulo VesuviusJazz.

Impegno per il Territorio e la Sostenibilità

Il festival arricchisce l'offerta con percorsi enogastronomici a km 0, frutto della collaborazione con produttori locali, e visite guidate.

L'Ente Parco Nazionale del Vesuvio considera il proprio territorio, che abbraccia tredici comuni, un patrimonio inestimabile di natura, storia, cultura e tradizioni. La sua missione è tutelare e promuovere questa ricchezza attraverso esperienze di qualità che coniugano cultura, sostenibilità e valorizzazione delle comunità locali. Il festival ha inoltre intrapreso un percorso verso la certificazione Ecoevents. La Regione Campania promuove una visione di cultura come spazio aperto, fondato su partecipazione, libertà di espressione e confronto, principi che Pomigliano Jazz incarna pienamente. Il direttore artistico Onofrio Piccolo evidenzia la scelta di un festival diffuso, orientato a far dialogare tradizione e innovazione.

Prospettive Autunnali e Rete di Collaborazioni

Il programma autunnale riprenderà tra la fine di ottobre e metà novembre, con appuntamenti significativi come "A New Sketches of Spain" per il centenario di Miles Davis, il live di Javier Girotto & Francesco Nastro con Hamilton de Holanda, e il ritorno di Gonzalo Rubalcaba il 28 ottobre. La rassegna è completata dal progetto formativo per giovani Young Jazz Lab e dalla mostra "Sound Stories – Jazz ed altre storie". La XXXI edizione del festival è sostenuta dal Ministero della Cultura e dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, e promossa e finanziata dalla Regione Campania attraverso Scabec – Società Campana Beni Culturali, nell'ambito dei Fondi di Coesione Italia 21‑27 per la valorizzazione del patrimonio UNESCO e degli Itinerari Culturali della Campania.

L'organizzazione è curata dalla Fondazione Pomigliano Jazz, in partenariato con i Comuni di Pomigliano d’Arco, Avella e Cimitile, e con l’Instituto Cervantes di Napoli. Tra i partner storici, AMICAR contribuisce all'evento fornendo soluzioni di mobilità moderne, green e affidabili.