Un viaggio tra arte contemporanea, fotografia e grandi maestri dell'arte giapponese dell'Ottocento. Sono diverse le mostre visitabili nel weekend in alcune città italiane, da Pompei a Torino, da Aosta a Salò fino a Firenze.

Pompei, il pop di Philip Colbert

La mostra "Philip Colbert in Pompeii: Pop Mythology", la più grande installazione artistica mai realizzata dall'artista britannico, a cura di Cesare Biasini Selvaggi, sarà aperta al pubblico fino al 30 novembre presso il Parco Archeologico di Pompei.

Oltre trenta sculture monumentali, alcune delle quali mai esposte prima, del suo iconico alter ego The Lobster popoleranno Pompei e i siti del territorio.

Tra questi anche il sito protostorico di Longola, dove una delle opere sarà allestita come segno di attenzione dopo il grave incendio doloso che ha colpito l'area poche settimane fa.

Torino, i paesaggi di Hiroshige

Fino al 29 novembre il Mao Museo d'Arte Orientale di Torino presenta "Paesaggi da sogno / Dreamscapes", a cura di Laura Vigo e Claudia Ramasso.

La mostra è dedicata alla celebre serie "Le 53 stazioni della Tōkaidō" di Utagawa Hiroshige, uno dei capolavori dell'arte giapponese dell'Ottocento, di proprietà di UniCredit.

Attraverso una selezione di 36 stampe, il percorso documenta la dimensione immersiva e "cinematografica" di quel mondo fluttuante, ampliando lo sguardo anche ad alcuni oggetti e alle forme della cultura materiale che hanno accompagnato e reso possibile l'esperienza del viaggio in Giappone tra XVIII e XIX secolo.

Aosta, la prima donna fotografa della Valle

Si intitola "Rosalie D'Hérin Seris (1871-1956). La prima donna fotografa in Valle d'Aosta" la mostra allestita fino al 28 febbraio 2027 nella Chiesa di San Lorenzo di Aosta.

Curata da Daria Jorioz, l'esposizione presenta 29 immagini riprodotte in grande formato e stampate filologicamente da Enrico Peyrot.

L'obiettivo è far conoscere al pubblico la vicenda poco nota di un'autrice che ha documentato la storia della Valle d'Aosta attraverso la ritrattistica fotografica negli anni Venti del Novecento e che è stata la prima donna professionista del settore nella regione.

Salò, la ricerca di Ben Ormenese

Al MuSa Museo di Salò è in programma fino al 4 ottobre la mostra di Ben Ormenese "Lo spazio immobile del divenire", curata da Anna Lisa Ghirardi e Leonardi Conti.

L'esposizione antologica riunisce, in un percorso cronologico e tematico, una trentina di rarissime opere su carta e cartone realizzate dall'artista friulano a partire dalla metà degli anni Sessanta e fino a poco prima della sua scomparsa.

Il percorso ricostruisce l'evoluzione della ricerca di Ormenese tra astrazione e studio della luce e del colore.

Firenze, l'installazione di Gianni Pettena

Negli spazi di Motel, il nuovo spazio eventi dall'anima industrial di Manifattura Tabacchi, è allestita fino al 16 settembre "Paper/Cosmic Breeze", installazione dell'architetto e artista Gianni Pettena.

A cura di Davide Giannella e con l'intervento luminoso del collettivo Specific, l'opera è realizzata attraverso lunghe strisce di carta appese al soffitto, che riempiono completamente l'ambiente.

Il pubblico è invitato a ritagliare il proprio percorso all'interno dell'installazione utilizzando delle forbici.