Il 3 agosto 2026, la città antica di Pompei ha arricchito il suo patrimonio con una nuova e prestigiosa acquisizione: la fedele copia in bronzo del Canone di Policleto. Questo celebre modello dell’arte greca classica è stato presentato nell’area archeologica del sito campano, nell’ambito di un progetto di valorizzazione che mira a restituire visibilità e comprensione ai capolavori dell’antichità. L'iniziativa prevede la riproposizione di grandi modelli scultorei, realizzati secondo le tecniche e i materiali originari.

La riproduzione in bronzo del Canone, creata seguendo rigorosi criteri filologici, offre ai visitatori un'opportunità unica per apprezzare non solo la mole e la struttura dell'opera, ma anche le tecniche di fusione bronzea che furono fondamentali per la scultura greca del V secolo a.C.

Questa iniziativa si inserisce nelle attività di promozione culturale dell’area vesuviana, coinvolgendo studiosi, archeologi e restauratori che operano da anni a Pompei. Durante la presentazione, i rappresentanti della direzione del Parco archeologico e i maggiori esperti di arte antica hanno sottolineato il valore didattico ed estetico di questa ricostruzione. Come dichiarato da una delle curatrici, “Portare una ricostruzione fedele del Canone di Policleto tra le vie di Pompei significa offrire ai visitatori un incontro diretto con i principi fondanti della scultura e dell’educazione dell’arte classica”.

Il Canone di Policleto: storia e significato

Il Canone di Policleto, realizzato nel V secolo a.C.

dallo scultore greco Policleto, è universalmente riconosciuto come un manifesto estetico della Grecia classica. L'opera raffigura una figura maschile nuda in posizione di contrapposto, concepita come modello di proporzione ideale. Sebbene l’originale sia andato perduto, fu ampiamente copiato già in epoca antica, prevalentemente in marmo. La copia in bronzo esposta a Pompei valorizza il ritorno alle tecniche e ai materiali propri dell’epoca originaria. Policleto codificò il celebre “canone delle proporzioni”, che divenne un riferimento fondamentale per l’arte occidentale. La stessa Pompei, con le sue ricche domus affrescate e le statue rinvenute negli scavi, testimonia la profondità degli scambi artistici e culturali tra Grecia e Roma.

Pompei: patrimonio classico e memoria storica

La realizzazione di una copia in bronzo del Canone si inserisce in una consolidata tradizione di valorizzazione del patrimonio classico. Nell’area vesuviana, questa tradizione si lega anche alla lunga storia degli agoni ginnici e delle pratiche sportive nell’antichità. Ricerche sulla storia della Campania antica, inclusa la documentata tradizione dei Sebastà Isolympia celebrati a Napoli, evidenziano come l’incontro tra arte, cultura e sport abbia radici profonde nel territorio. I Sebastà Isolympia, giochi istituiti nel contesto della romanizzazione della Campania, sottolineano il ruolo di Napoli e delle regioni limitrofe come ponte tra cultura greca, romana e l'agonismo antico.

Questo contesto rende particolarmente appropriato il ritorno di modelli classici come quello di Policleto.

Il Parco archeologico di Pompei si conferma oggi come uno dei siti più importanti a livello globale per la conoscenza della vita e dell’arte nell’antichità. Iniziative come l’esposizione della copia in bronzo del Canone testimoniano la vitalità del dialogo tra ricerca, tutela e valorizzazione, ribadendo la centralità di Pompei quale luogo di incontro tra storicità e innovazione culturale.