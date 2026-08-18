Pordenonelegge 2026, la "Festa del libro e della libertà", si conferma uno degli appuntamenti letterari più attesi in Italia. Dal 16 al 20 settembre, il festival offrirà ai visitatori oltre 434 eventi e la partecipazione di più di 650 ospiti, consolidandosi come vetrina centrale per il lancio dei titoli della nuova stagione letteraria. Promossa dalla Fondazione Pordenonelegge e curata dal direttore artistico Gian Mario Villalta con Roberto Cescon, Alberto Garlini e Valentina Gasparet, l'edizione di quest'anno si distingue per una ricca sezione dedicata alla poesia e ben 59 anteprime editoriali, tra italiane e internazionali.

Tra gli eventi centrali, spicca il ritorno atteso di Michel Houellebecq: il celebre autore francese sarà a Pordenone il 20 settembre per presentare il nuovo libro "Si perde sempre" (La nave di Teseo). In anteprima nazionale, si potranno ascoltare i versi della poetessa scozzese Carol Ann Duffy, tra le voci più autorevoli del panorama europeo. La sezione dedicata alla poesia accoglie anche Bita Malakuti, voce iraniana in esilio, con la prima traduzione italiana assoluta delle sue opere. Debutta inoltre il romanzo "Il gatto del giardiniere" di Thomas Schlesser (Longanesi), dove la poesia assume un ruolo centrale.

Il panorama internazionale e le nuove voci della poesia

Il programma di Pordenonelegge 2026 riserva ampio spazio alla poesia contemporanea, con le prime presentazioni dei poeti coreani Choi Dongho e Kim Kooseul, e della scozzese Kathleen Jamie.

Il nuovo progetto antologico “L’Europa della Poesia” introduce inoltre voci poetiche contemporanee del centro-Europa, con incontri dedicati ai poeti sloveni, ungheresi e polacchi, confermando la vocazione internazionale del festival.

Non mancano inoltre nomi di rilievo della letteratura mondiale. Tra le 59 anteprime editoriali, oltre a Houellebecq, figurano l’ungherese Nelio Biedermann, i francesi Jean Echenoz, Bérénice Pichat, lo studioso britannico Turi Munthe, il tedesco Daniel Schulz, l’iraniano in esilio Kader Abdolah e la scrittrice Leila Slimani. Queste presenze rafforzano il ruolo di Pordenonelegge come vetrina privilegiata per i titoli più attesi della nuova stagione.

Autori italiani, premi e la sezione Junior & Young

Il festival celebra anche gli esordienti con la consegna del Premio di Rappresentanza della Camera dei Deputati, conferito al contest Esordi di Fondazione Pordenonelegge.it. Quest'anno, i tre autori selezionati per la pubblicazione in edizione cartacea sono Alessio Cassera, Flavia Fratini e Giulia Oglialoro. La manifestazione ospita inoltre i finalisti del Premio Strega Poesia, tra cui Fabrizio Lombardo, Isabella Leardini, Federico Italiano, Carmen Gallo e Vincenzo Ostuni.

Sul fronte della produzione nazionale, il parterre degli ospiti include figure di spicco come Federico Fubini, lo psichiatra Vittorino Andreoli, Mauro Corona con un romanzo autobiografico, Mario Calabresi, Michele Ainis, Matteo Lancini e Laura Morante con le sue "Dieci storie pop".

Tra gli incontri più attesi figurano quelli con Stefano Dal Bianco, vincitore del Premio Strega Poesia 2024, che sceglie il festival per presentare in anteprima il volume "Poesie 1985-2025", e con Patrizia Valduga, vincitrice del Premio Saba Poesia 2026. Saranno inoltre presenti Franco Buffoni, Davide Rondoni, Antonio Riccardi, Vincenzo Della Mea, Oscar Farinetti con Piercarlo Grimaldi, Andrea Vianello, Novella Calligaris, Aldo Cazzullo, Andrea Maggi ed Enrico Galiano.

Una sezione specifica, Junior & Young, sarà dedicata ai giovani lettori con iniziative mirate e la partecipazione di autori come Stefania Auci, Luigi Garlando e Roberto Mercadini, sottolineando l'impegno del festival nella promozione della lettura tra le nuove generazioni.