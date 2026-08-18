Pordenonelegge, il festival letterario in programma dal 16 al 20 settembre, si prepara ad accogliere un cartellone ricco di appuntamenti dedicati alla poesia. La sezione, curata da Gian Mario Villalta e Roberto Cescon, vedrà il tanto atteso ritorno di Michel Houellebecq, autore francese di fama internazionale, e l’anteprima nazionale della poetessa scozzese Carol Ann Duffy. Il festival si conferma un punto di riferimento per la poesia, ospitando numerose anteprime internazionali e voci di spicco del panorama letterario.

Grandi nomi e anteprime internazionali

Tra le presenze più significative, Pordenonelegge offre la prima traduzione italiana assoluta delle poesie di Bita Malakuti, voce poetica iraniana in esilio, che presenterà il suo lavoro nella Dissensio Arena. Un altro evento di rilievo è l’arrivo in anteprima nazionale di Thomas Schlesser, autore bestseller francese, che presenterà il suo nuovo romanzo "Il gatto del giardiniere", edito da Longanesi, un’opera in cui la poesia assume un ruolo centrale. Il programma internazionale si arricchisce inoltre con le prime presentazioni in Italia dei poeti coreani Choi Dongho e Kim Kooseul, e della poetessa scozzese Kathleen Jamie. Questa varietà di ospiti sottolinea l'impegno del festival nell'offrire una panoramica ampia e diversificata delle espressioni poetiche contemporanee da tutto il mondo.

Riconoscimenti, nuovi progetti e autori italiani

Il festival sarà anche il palcoscenico per la consegna del Premio di Rappresentanza della Camera dei Deputati, conferito al contest Esordi di Fondazione Pordenonelegge.it. Questo progetto è dedicato allo scouting di nuovi talenti esordienti in edizione cartacea, e quest’anno i vincitori sono Alessio Cassera, Flavia Fratini e Giulia Oglialoro. Debutta inoltre il nuovo progetto antologico "L’Europa della Poesia", un’iniziativa interamente dedicata alle voci poetiche contemporanee del centro-Europa, con incontri specifici focalizzati su poeti sloveni, ungheresi e polacchi, promuovendo così un dialogo culturale transnazionale.

Sul fronte della produzione nazionale, il cartellone include incontri molto attesi.

Tra questi spicca la presenza di Stefano Dal Bianco, vincitore del Premio Strega Poesia 2024, che ha scelto Pordenonelegge per presentare in anteprima il suo volume "Poesie 1985-2025". Saranno presenti anche altri importanti poeti italiani come Franco Buffoni, Davide Rondoni, Antonio Riccardi, Patrizia Valduga (vincitrice del Premio Saba Poesia 2026) e Vincenzo Della Mea. Il festival ospiterà inoltre i finalisti del Premio Strega Poesia: Fabrizio Lombardo, Isabella Leardini, Federico Italiano, Carmen Gallo e Vincenzo Ostuni, offrendo al pubblico un'opportunità unica di confrontarsi con le figure più rappresentative della poesia italiana contemporanea.

La Fondazione Pordenonelegge.it e il suo impatto culturale

L'organizzazione di Pordenonelegge è curata dalla Fondazione Pordenonelegge.it, un ente che dal 2000 si impegna attivamente nella promozione della lettura e della cultura letteraria. Attraverso il festival omonimo, la fondazione ogni anno porta a Pordenone numerosi autori italiani e internazionali, proponendo un ricco programma di incontri, anteprime editoriali e progetti speciali. L'obiettivo è stimolare l'interesse per la poesia e la narrativa contemporanea, consolidando il ruolo del festival come evento culturale di primo piano nel panorama nazionale e internazionale.