Dal 16 al 20 settembre, in concomitanza con la ripresa dell’anno scolastico, pordenonelegge apre le porte alla sua sezione Junior&Young. Questo cartellone di incontri, curato da Valentina Gasparet, è progettato su misura per i giovani lettori, le loro famiglie, gli insegnanti e gli educatori. Con la partecipazione di oltre cento autori e autrici, il programma offre un ricco calendario di appuntamenti e anteprime editoriali, volti a stimolare la passione per la lettura tra le nuove generazioni.

Tra gli eventi più attesi, spicca l'anteprima di "Cunti, storie, romanzi. I libri della mia vita" di Stefania Auci (Mondadori, in uscita l'8 settembre), in cui la scrittrice condivide il percorso letterario che ha plasmato la sua formazione.

Un momento di profonda testimonianza sarà offerto dalla giovane autrice siriana Amani El Nasif con "Sei più forte di quanto credi" (Mondadori Ragazzi), un racconto toccante sull'arrivo in Italia, le sfide della scuola, i silenzi, le paure e la solitudine di chi si sente invisibile. Il festival accoglierà anche le nuove pubblicazioni del “prof” Andrea Maggi, che presenterà "Io sono nessuno" (Giunti, dal 15 settembre), un intenso romanzo di formazione che reinterpreta l'Odissea come metafora della crescita adolescenziale, e di Enrico Galiano, con il suo "Il mio miglior amico è un fantasma" (Salani, dal 15 settembre).

Il programma si arricchisce con la celebrazione dei vent'anni della serie "Cipolline" da parte del giornalista sportivo Luigi Garlando.

Riccardo Gazzaniga racconterà l'epopea sportiva e umana della ginnasta rumena Nadia Comaneci nel suo libro "Nadia. La ragazza che non poteva sbagliare" (Rizzoli). Ulteriori anteprime includono Sarah Zambello ("Enigmi animali"), Roberto Mercadini ("Che storia, la Bibbia!") e il saggio "Siamo pari. Allenarsi alla parità per educarsi contro la violenza di genere" (Salani), firmato da Gherardo Colombo, Fabio Caon e Tiziana Spadon, che pone l'attenzione sul complesso tema della parità e della prevenzione della violenza di genere.

Dissensio Arena: Spazio alla libertà di parola e scrittura

Quest'anno, pordenonelegge inaugura la Dissensio Arena, un nuovo spazio interamente dedicato alla libertà di parola e di scrittura.

Questo dibattito nasce dalle riflessioni sull'assassinio di Anna Politkovskaja, avvenuto vent'anni fa, e sul dramma dell'Afghanistan, dove alle ragazze è vietato studiare e migliaia di libri sono stati bruciati. A raccogliere l'eredità della cronista russa sarà la figlia, Vera Politkovskaja, che presenterà il suo memoir "Una madre. La vita e la passione per la verità di Anna Politkovskaja", svelando il costo della non conformità ai regimi.

La resistenza silenziosa delle donne afghane troverà voce con la regista esiliata Zainab Entezar e il suo volume "Fuorché il silenzio". L'artista Moshtari Hilal, di origini afghane, presenterà il suo saggio d'esordio sulla “Bruttezza”. La “mappa della dissidenza” della Dissensio Arena include inoltre lo scrittore olandese Kader Abdolah con l'anteprima nazionale di "Parla Zarathustra"; la poetessa e attivista Bita Malakuti, i cui versi sono un esplicito atto di protesta; l'autore cinese Liao Yiwu, con un saggio-denuncia sulla gestione pandemica a Wuhan; e lo scrittore turco-curdo Burhan Sönmez, che con il romanzo "Gli amanti di Franz K" eleva la letteratura a baluardo contro l'oblio morale.

L'iniziativa della Dissensio Arena intende dare espressione tangibile alla rinnovata denominazione di Festa del libro e della libertà, sottolineando il legame indissolubile tra scrittura, lettura e democrazia.