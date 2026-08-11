Port Said, crocevia storico e culturale tra il Canale di Suez e il Mar Mediterraneo, ha rappresentato un crogiolo di culture. Incastonata tra il delta del Nilo e la penisola del Sinai, la città ha ospitato una folta comunità cosmopolita, con italiani, inglesi, francesi, greci ed egiziani che hanno convissuto a lungo, mescolando tradizioni e commerci. Oggi, tuttavia, molte delle vestigia architettoniche uniche che testimoniano questa ricchezza multiculturale versano in condizioni di grave degrado e non godono di un adeguato riconoscimento nazionale, né di una candidatura a patrimonio dell’umanità.

I suoi viali in stile europeo del XIX secolo, l’architettura coloniale e le case con le verande in legno, insieme a chiese di ogni credo affacciate l’una sull’altra, definiscono un paesaggio urbano distintivo. Due edifici monumentali, ancora formalmente legati al governo italiano, sono anch'essi in stato di abbandono. Nonostante questa evidente eredità storica, la città non dispone di un riconoscimento nazionale che possa tutelare i suoi beni, favorendo un progressivo deterioramento.

Casa d’Italia: un simbolo tra storia e abbandono

Tra le testimonianze più significative spicca Casa d’Italia, un edificio progettato nel 1936 dall’architetto Clemente Busiri Vici e inaugurato nel 1938. La sua forma imponente, con una chiara impronta razionalista e art decò, presenta una pianta a forma di infinito e una grande scritta mussoliniana integrata nell’architettura.

L’edificio, circondato da un velo di mistero sul suo uso originario, era nato come centro di aggregazione e rappresentanza per la numerosa comunità italiana locale, che all’epoca contava circa 30.000 residenti. Si dice fosse anche concepito come potenziale quartier generale politico per il regime fascista in Medio Oriente, e persino come futura residenza per Benito Mussolini.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Casa d’Italia fu requisita dai britannici e utilizzata come ospedale militare e circolo ricreativo per gli alleati. Successivi tentativi di riutilizzo in chiave culturale negli anni ’60 e ’80 non ebbero successo. Un recente studio di Ahmed Ragab Youssef, condotto tra il 2022 e il 2025, ha analizzato i simboli politici dell’edificio e il suo percorso da vetrina fascista a reliquia abbandonata.

Ragab ha evidenziato come il rapporto storico tra Italia ed Egitto preceda di gran lunga il fascismo, con gli italiani tra le prime comunità europee a stabilirsi in Egitto già nel XIX secolo, diventando la seconda per numero dopo quella greca.

Il ricercatore sottolinea la necessità di preservare e riqualificare l’edificio, integrandolo nella vita culturale della città e promuovendone la registrazione come palazzo di interesse storico. Casa d’Italia è un chiaro modello di architettura ideologica, la cui importanza storica merita di essere riconosciuta.

Un patrimonio da salvare: prospettive di riscatto culturale

Oltre a Casa d’Italia, numerose altre tracce dell’Italia d’Oltremare persistono a Port Said.

Una scuola in stile eclettico con finestre veneziane, un tempo destinata a diventare un ospedale, è oggi in rovina. Molti palazzi con verande in legno e vetro o balconi dalle balaustre finemente intagliate testimoniano questa eredità. Sorprende il contrasto con le ville francesi di Port Fuad, dall’altro lato del Canale, che sono invece ancora abitate e ben conservate dai dirigenti dell’Autorità del Canale di Suez.

La storia urbana di Port Said è spesso trascurata, come evidenziato dal sito BabMasr e da osservatori internazionali. Un cippo vuoto, che un tempo sosteneva la statua di Ferdinand Lesseps, ideatore del Canale di Suez, è un altro simbolo delle stratificazioni storiche della città. Molti edifici crollano nell’attesa di lavori di restauro mai iniziati, senza che ne vengano rimosse neanche le macerie.

Questo destino non è all’altezza di una città che ha attraversato tanta storia e ha saputo far convivere culture e visioni differenti.

Port Said ha il potenziale per un rilancio in chiave di turismo culturale, valorizzando le sue testimonianze architettoniche oltre il tradizionale commercio marittimo. La preservazione della memoria italiana e delle sue articolazioni potrebbe inserirsi in questa prospettiva, favorendo nuove forme di fruizione e di recupero per un patrimonio che merita di essere salvato.