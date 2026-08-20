La città di Portici si appresta a brillare alla Mostra del Cinema di Venezia il 20 agosto 2026, grazie a un video promozionale che cattura la suggestiva bellezza del porto borbonico del Granatello. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto del piano nazionale Cips (Cinema e immagini per la scuola), un progetto promosso dai Ministeri della Cultura e dell’Istruzione e del Merito, con l'obiettivo primario di avvicinare il linguaggio cinematografico e audiovisivo al mondo scolastico, stimolandone la comprensione e l'apprezzamento.

Il cuore del video è una scena evocativa: un giovane alunno, seduto al banco, è intento a scrivere, immerso in un silenzio quasi irreale.

Intorno a lui, la vita quotidiana si manifesta con la presenza discreta di pescatori e i panni stesi alle finestre, mentre la brezza marina accarezza il tramonto sul porto. Questa immagine non solo simboleggia il profondo legame tra la città, l'educazione e il mare, ma esalta anche la tranquillità e la bellezza intrinseca del Granatello, una location sempre più ambita da importanti produzioni cinematografiche e pubblicitarie per il suo fascino senza tempo.

Il progetto cinematografico e i suoi protagonisti

Il cortometraggio, destinato a essere proiettato non solo al Festival ma anche nelle scuole in vista del nuovo anno scolastico, è stato diretto dal talentuoso regista Giuseppe Marco Albano. La produzione è stata curata dalla Run Film di Alessandro Cannavale, figlio del celebre attore napoletano Enzo Cannavale.

L'intento principale del progetto è quello di narrare, attraverso il potente mezzo del cinema, una quotidianità fatta di studio e di una profonda connessione con il territorio. L'opera mira a mettere in risalto la bellezza del porto e a evocare una dimensione di vita più serena e meno frenetica rispetto ai ritmi contemporanei.

A tal proposito, Alessandro Cannavale ha espresso il suo entusiasmo, affermando: “Basta affacciarsi per capire perché abbiamo scelto Portici: la bellezza di questi luoghi parla da sola”. Ha inoltre sottolineato con enfasi come Portici sia “una città fantastica che accoglie sempre bene. È un set a cielo aperto, uno dei posti più belli della Campania”, evidenziando la sua naturale predisposizione ad ospitare produzioni artistiche.

Il Granatello: cuore storico e culturale di Portici

Il sindaco Claudio Teodonno ha manifestato grande soddisfazione per la scelta di Portici come scenario per questa produzione cinematografica. Ha colto l'occasione per ricordare le numerose e significative peculiarità storiche del territorio. Tra queste, spiccano la maestosa Reggia borbonica, la storica prima stazione ferroviaria d’Italia e, naturalmente, il suggestivo porto borbonico del Granatello. Quest'ultimo, con il suo innegabile fascino e la sua ricca storia, continua ad attrarre un flusso costante di visitatori e a fungere da sfondo ideale per nuove produzioni.

Il porto del Granatello, situato strategicamente a Portici, non è solo un esempio pregevole di architettura borbonica, ma si configura anche come uno dei principali punti di riferimento culturali e turistici della città.

La sua posizione privilegiata sul mare e la presenza tangibile di testimonianze storiche lo rendono un luogo di straordinario interesse, ideale per ospitare eventi culturali e promuovere attivamente il patrimonio e l'identità del territorio.