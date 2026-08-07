La Chiesa di Santa Maria di Portonovo torna a fare da cornice alla musica classica con il ritorno dell'orchestra "Classica viva - Giovani virtuosi in orchestra". L'appuntamento è in programma martedì 18 agosto alle 21.30 con un repertorio dedicato ai grandi compositori.

Il concerto a Portonovo

L'orchestra, composta da musicisti under 25 e diretta da Jacopo Mengarelli, originario di Sirolo e studente del Biennio in Direzione d'orchestra al Conservatorio "G. Verdi" di Milano, proporrà un programma con musiche di Mozart, Händel, Vivaldi, Grieg, Mascagni, Puccini, Brahms e Strauss.

L'evento rientra nella rassegna estiva organizzata dalla Chiesa di Portonovo con AB4 Heritage, il Comune di Ancona e la Soprintendenza Archeologica.

Le dichiarazioni

"Continuano gli appuntamenti di qualità alla Chiesetta di Portonovo - spiega l'assessore al Turismo del Comune di Ancona, Daniele Berardinelli - con una esibizione di giovani artisti che rappresenta per i turisti ma anche per gli anconetani una occasione per programmare una visita nella splendida cornice della Baia".

Il concerto sarà replicato il 19 agosto alle 21.15 nella Chiesa di San Nicola a Sirolo, nell'ambito della 31ª edizione della rassegna "Le ore dell'organo", organizzata dal Circolo Culturale di Sirolo "Bruno Barocci".

"Classica viva già nel nome racchiude in sé lo scopo dell'evento: dar vita a un vero e proprio dialogo musicale con il pubblico per stabilire un contatto, per stupirlo, entusiasmarlo e avvicinarlo sempre più al meraviglioso universo della musica classica - spiega la direttrice artistica Nicoletta Latini -.

Il tutto avrà come cornice suggestiva la Riviera del Conero".

I protagonisti

L'orchestra è composta da musicisti e musiciste laureati o iscritti agli ultimi anni del Triennio o del Biennio dei Conservatori di Pesaro, Fermo e Cesena. Alcuni fanno parte dell'Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole, altri dell'Orchestra Giovanile Cherubini, fondata e diretta da Riccardo Muti.

I componenti dell'ensemble sono Giorgia Cardarelli, Giacomo Valentini, Michelangiolo Chiavacci, Alice Agostinelli, Michele Matteo Morici, Nico Rovinelli, Tommaso Leoni, Adriana Pernarella, Davide Moretti, Diego Pesaresi, Edoardo Di Matteo, Ekaterina Maliugina, Leonardo Saracini, Linda Rugoletti e Maria Olimpia Renna.