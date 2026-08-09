Il Premio Capalbio ha annunciato i vincitori dell'edizione 2026, riconoscendo figure di spicco nel panorama politico, giornalistico e culturale italiano e internazionale. Tra i nomi di rilievo figurano il leader politico Carlo Calenda e il noto giornalista e conduttore televisivo Corrado Formigli. La prestigiosa cerimonia di premiazione si terrà a Capalbio, incantevole località della Maremma toscana, celebre per la sua profonda tradizione culturale.
Oltre a Calenda e Formigli, l'edizione 2026 del Premio Capalbio vedrà premiati anche la scrittrice Daria Bignardi, il direttore di Radio3 Marino Sinibaldi, la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, la scrittrice Antonella Lattanzi, la giornalista e conduttrice Serena Bortone, il direttore del quotidiano Domani Stefano Feltri e il direttore del Tirreno Stefano Tamburini.
Questo riconoscimento annuale celebra personalità che si sono distinte per il loro significativo contributo nei rispettivi ambiti professionali.
I protagonisti e le motivazioni dei premi
La manifestazione a Capalbio si conferma un appuntamento consolidato e di grande risonanza nel calendario culturale italiano. Il Premio Capalbio è stato istituito con l'obiettivo primario di valorizzare l'eccellenza e l'impegno nel campo della scrittura, della comunicazione e della cultura. L'edizione di quest'anno ribadisce questa vocazione, premiando esponenti di primo piano per i loro meriti specifici.
- Carlo Calenda è stato premiato per il suo ruolo attivo nel dibattito pubblico.
- Corrado Formigli ha ricevuto il riconoscimento per il suo prezioso contributo giornalistico.
- Daria Bignardi e Antonella Lattanzi sono state celebrate per la loro attività letteraria.
- Concita De Gregorio e Serena Bortone sono state premiate per il loro eccellente lavoro nel giornalismo e nella comunicazione.
- Marino Sinibaldi è stato insignito per la sua direzione di Radio3.
- Stefano Feltri e Stefano Tamburini hanno ricevuto il premio per la loro guida di importanti testate giornalistiche.
Il Premio Capalbio: un faro per la cultura
Il Premio Capalbio è nato con l'intento di promuovere attivamente la cultura e la letteratura, onorando ogni anno autori, giornalisti e personalità che si sono distinti per il loro impegno e la loro originalità.
Capalbio, sede storica del premio, è un comune della provincia di Grosseto, in Toscana, rinomato per il suo ricco patrimonio storico e culturale. La manifestazione si svolge tradizionalmente durante il periodo estivo, attirando l'attenzione di un vasto pubblico e degli addetti ai lavori.
Nel corso degli anni, il Premio Capalbio si è affermato come uno degli appuntamenti di riferimento più importanti per il mondo della cultura italiana, valorizzando costantemente il contributo di scrittori, giornalisti e intellettuali. L'edizione 2026 prosegue con successo questa tradizione, premiando figure che hanno saputo distinguersi in maniera significativa nei rispettivi settori.