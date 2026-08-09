Il Premio Capalbio ha annunciato i vincitori dell'edizione 2026, riconoscendo figure di spicco nel panorama politico, giornalistico e culturale italiano e internazionale. Tra i nomi di rilievo figurano il leader politico Carlo Calenda e il noto giornalista e conduttore televisivo Corrado Formigli. La prestigiosa cerimonia di premiazione si terrà a Capalbio, incantevole località della Maremma toscana, celebre per la sua profonda tradizione culturale.

Oltre a Calenda e Formigli, l'edizione 2026 del Premio Capalbio vedrà premiati anche la scrittrice Daria Bignardi, il direttore di Radio3 Marino Sinibaldi, la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, la scrittrice Antonella Lattanzi, la giornalista e conduttrice Serena Bortone, il direttore del quotidiano Domani Stefano Feltri e il direttore del Tirreno Stefano Tamburini.

Questo riconoscimento annuale celebra personalità che si sono distinte per il loro significativo contributo nei rispettivi ambiti professionali.

I protagonisti e le motivazioni dei premi

La manifestazione a Capalbio si conferma un appuntamento consolidato e di grande risonanza nel calendario culturale italiano. Il Premio Capalbio è stato istituito con l'obiettivo primario di valorizzare l'eccellenza e l'impegno nel campo della scrittura, della comunicazione e della cultura. L'edizione di quest'anno ribadisce questa vocazione, premiando esponenti di primo piano per i loro meriti specifici.

Carlo Calenda è stato premiato per il suo ruolo attivo nel dibattito pubblico.

è stato premiato per il suo ruolo attivo nel dibattito pubblico. Corrado Formigli ha ricevuto il riconoscimento per il suo prezioso contributo giornalistico.

ha ricevuto il riconoscimento per il suo prezioso contributo giornalistico. Daria Bignardi e Antonella Lattanzi sono state celebrate per la loro attività letteraria.

e sono state celebrate per la loro attività letteraria. Concita De Gregorio e Serena Bortone sono state premiate per il loro eccellente lavoro nel giornalismo e nella comunicazione.

e sono state premiate per il loro eccellente lavoro nel giornalismo e nella comunicazione. Marino Sinibaldi è stato insignito per la sua direzione di Radio3.

è stato insignito per la sua direzione di Radio3. Stefano Feltri e Stefano Tamburini hanno ricevuto il premio per la loro guida di importanti testate giornalistiche.

Il Premio Capalbio: un faro per la cultura

Il Premio Capalbio è nato con l'intento di promuovere attivamente la cultura e la letteratura, onorando ogni anno autori, giornalisti e personalità che si sono distinti per il loro impegno e la loro originalità.

Capalbio, sede storica del premio, è un comune della provincia di Grosseto, in Toscana, rinomato per il suo ricco patrimonio storico e culturale. La manifestazione si svolge tradizionalmente durante il periodo estivo, attirando l'attenzione di un vasto pubblico e degli addetti ai lavori.

Nel corso degli anni, il Premio Capalbio si è affermato come uno degli appuntamenti di riferimento più importanti per il mondo della cultura italiana, valorizzando costantemente il contributo di scrittori, giornalisti e intellettuali. L'edizione 2026 prosegue con successo questa tradizione, premiando figure che hanno saputo distinguersi in maniera significativa nei rispettivi settori.