Il Premio Internazionale Capalbio Piazza Magenta si appresta a celebrare la sua quindicesima edizione, annunciando i vincitori che saranno protagonisti della serata di venerdì 28 agosto. L'evento, un appuntamento di spicco nel panorama culturale nazionale, si terrà alle ore 19 presso l'Anfiteatro del Leccio di Capalbio, recentemente ristrutturato. La cerimonia vedrà la conduzione della giornalista Eleonora Daniele, mentre l'attrice Irene Grazioli interpreterà brani selezionati dalle opere premiate. Il riconoscimento è dedicato a figure eminenti nel campo della politica, della storia, del giornalismo e della letteratura, celebrando autori e personalità che hanno lasciato un segno significativo.

Tra i nomi di spicco che riceveranno il prestigioso riconoscimento figurano Carlo Calenda, insignito del Premio speciale della Giuria per il suo saggio "Difendere la libertà. L’ora dell’Europa" (Piemme). Per la letteratura internazionale, il premio va a Emmanuelle de Villepin con "L’incidente" (Astoria editore), mentre Sergio Fabbrini si aggiudica il riconoscimento per la storia politica internazionale con "Tsunami Trump. Il nazionalismo americano e l’Europa" (Il Sole 24 Ore editore). Il giornalismo televisivo d’inchiesta è rappresentato da Corrado Formigli, conduttore di successo. La critica televisiva premia Aldo Grasso per "Cara televisione. Una storia d’amore e d’altri sentimenti" (Cortina editore).

Completano l'elenco dei premiati Bruno Manfellotto per la saggistica storica con "Voglio uccidere Mussolini" (Laterza), Antonio Monda per la narrativa italiana con "Una mattina gloriosa" (Mondadori), David Parenzo per la saggistica politica internazionale con "Lo scandalo Israele" (Rizzoli), e Stefano Petrocchi per la storia della letteratura italiana con "Romanzo privato" (Mondadori).

Temi e riflessioni: il cuore del Premio Capalbio

Il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, ha evidenziato i temi centrali dell'edizione 2026, tra cui "il futuro dell'Europa, Donald Trump, Israele e la Storia che irrompe nel passato". Chelini ha sottolineato come il Premio Capalbio rappresenti "un appuntamento che permette al pubblico di riflettere, di interrogarsi sulla società e sui tempi in cui viviamo, provando non solo a comprenderli ma anche a guardare avanti con maggiore consapevolezza".

Mirella Serri e Giacomo Marramao, presidenti del premio, hanno ribadito che il riconoscimento "si è affermato grazie all’impegno di coniugare l’alta qualità dei prodotti letterari e saggistici e la loro incidenza nella sfera pubblica". La giuria, composta da figure quali Giancarlo Bosetti, Matteo Fabiani, Marisa Garito, Maria Concetta Monaci, Denise Pardo e Giuppi Pietromarchi, oltre ai presidenti, testimonia la ricchezza di prospettive che caratterizza la manifestazione.

Nel corso degli anni, l'iniziativa ha consolidato il ruolo di Capalbio come vivace centro di confronto culturale e dibattito civile. Qui, la riflessione letteraria si intreccia con i grandi temi del presente e del passato, offrendo uno spazio prezioso per l'approfondimento pubblico su questioni di primaria importanza.

L'Anfiteatro del Leccio: simbolo culturale di Capalbio

L'Anfiteatro del Leccio, sede storica della manifestazione, si conferma come uno dei principali poli culturali del territorio. Recentemente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, l'anfiteatro riapre al pubblico in una veste rinnovata, riaffermando la centralità della cultura per la comunità locale. Capalbio, riconosciuta per il suo impegno nella promozione di eventi di risonanza nazionale e internazionale, vede nel Premio Internazionale Capalbio Piazza Magenta uno degli appuntamenti estivi più significativi, capace di fondere letteratura, giornalismo, politica e riflessione civile in un contesto di grande prestigio e partecipazione.

La quindicesima edizione del Premio rafforza la vocazione di Capalbio come punto d'incontro tra libri, idee e personalità di spicco del panorama italiano e internazionale. Il forte legame tra l'evento e il territorio viene costantemente valorizzato, rendendo la manifestazione un riferimento imprescindibile per la Maremma e oltre.