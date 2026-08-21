Bologna si prepara ad accogliere la nona edizione del Premio Scenario Infanzia e Adolescenza 2026, un prestigioso riconoscimento nazionale dedicato al teatro per bambini e ragazzi. Dal 28 al 31 agosto, la Manifattura delle Arti sarà il cuore di questo evento che vedrà dieci corti teatrali, ciascuno della durata di venti minuti, contendersi i premi. Il progetto è frutto dell'ideazione di Scenario ets, con la direzione artistica di Cristina Valenti, e si realizza in collaborazione con DamsLab/La Soffitta – Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, inserendosi nel più ampio cartellone di Bologna Estate 2026, promosso e coordinato dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna.

I corti in concorso sono stati creati da artisti under 35 provenienti da ogni parte d'Italia. Una giuria qualificata, presieduta dal regista Antonio “Tony” Baladam, avrà il compito di valutare le opere. Saranno assegnati due premi del valore di 8.000 euro ciascuno ai vincitori delle sezioni Infanzia e Adolescenza, i cui spettacoli debutteranno grazie a un'iniziativa dell’Associazione Scenario. L'evento offrirà anche l'opportunità di ammirare i lavori dei finalisti accanto a produzioni di artisti e compagnie che hanno fatto la storia del Premio in quasi quarant'anni, tra cui nomi illustri come Emma Dante, lo stesso Antonio “Tony” Baladam, Emanuela Dall’Aglio, Sea Dogs Plus e Patrizio Dall’Argine.

Le opere in gara: un programma ricco tra sabato e domenica

Il programma delle finali si articola su due giornate intense. Sabato 29 agosto, per il Premio Scenario Infanzia, saranno presentati: 'Polka miseria' di Dimore Creative/Canaja Brass Quintet (Lomazzo, Co), 'Born this snail' di Guido Sciarroni e Alessia Sala (Padova) e 'L’Acchiapparatti' di Alessandro De Giovanni (Bologna). Per la sezione Adolescenza, il pubblico potrà assistere a 'Le fantasmagoriche avventure di mucca e gatto' del Collettivo Prima Parola feat. Consuelo (Fiumicino, Roma) e 'Bugbusters – analisi entomologica di una protesta silenziosa' del Collettivo Crisi Collettiva (Crevalcore, Bo).

Le sfide proseguiranno domenica 30 agosto.

Per il Premio Scenario Infanzia, si esibiranno: 'Re Mida' di Gramaccioni/Chanteau Eminenti (Arezzo), 'La timidezza delle chiome' di Nobile/D’Arrigo (Modena) e 'Punta & Clicca – Storia di un’amicizia a pixel' di Piccola compagnia impertinente (Foggia). La sezione Adolescenza vedrà in gara 'Jo come Jo' della Compagnia Chāndrama (Torino) e 'In Limine 200 bpm' di Collettivificio (San Giuliano Terme, PI).

Scenario Festival 2026: non solo concorso

Il Premio Scenario Infanzia e Adolescenza è parte integrante del più ampio Scenario Festival 2026, che animerà Bologna dal 28 al 31 agosto, coinvolgendo la Manifattura delle Arti e altre sedi cittadine. Il festival propone un cartellone variegato che, oltre ai corti in gara, include spettacoli per ragazzi e tout public, spettacoli di burattini, installazioni artistiche, laboratori creativi e talk.

Tra gli eventi collaterali spiccano titoli come 'Il canto della sirena', 'Momo, il dio della burla', 'Shamanika!', 'Il compleanno della Polonia', 'Ti vedo. La leggenda del Basilisco' e 'CIURMA! Pendagli da Forca'. La cerimonia di presentazione dei due corti vincitori è fissata per il 31 agosto al Giardino del Cavaticcio. Tutti gli appuntamenti del festival sono a ingresso gratuito, con prenotazione consigliata.

Questa manifestazione si conferma un'importante occasione di confronto e crescita per giovani talenti, pubblico e professionisti del settore, ribadendo il suo ruolo di laboratorio di ricerca e innovazione nel campo del teatro dedicato all'infanzia e all'adolescenza.