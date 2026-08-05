Il 28 agosto 2026 uscirà Timeless, l'album postumo di Prince, con dieci registrazioni inedite dal suo archivio. In collaborazione con The Prince Estate e Legacy Recordings – Sony Music, è la prima pubblicazione a ripercorrere tutte le stagioni creative di Prince (1977-2016), offrendo uno sguardo sull'evoluzione musicale di una delle figure più innovative.

Timeless raccoglie brani che Prince aveva lasciato in momenti chiave della sua produzione, attingendo al vasto archivio assemblato durante la sua carriera. L'album sarà disponibile in digitale, vinile nero e CD, con un’edizione limitata in vinile purple marble esclusiva su Sony Music Store.

I fan avranno accesso a merchandising e oggetti da collezione tramite Paisley Park e Prince.com, per il Prince Celebration 2026, evento che commemora i dieci anni dalla sua scomparsa.

Anticipazioni e singoli

Dal progetto è già disponibile in digitale il singolo “Stone” (1995), scritto da Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even, una scoperta dall’archivio di Prince. L'annuncio di Timeless era stato preceduto, il 2 aprile, dal brano inedito “With This Tear”, per il decimo anniversario dalla scomparsa di Prince. Registrato nel novembre 1991 a Paisley Park, il brano evidenzia la poliedricità di Prince che ne curò produzione, arrangiamento, composizione e suonò tutti gli strumenti. Fu definito “profondamente personale” da Rolling Stone e apprezzato da Billboard per l’“interpretazione essenziale”.

L’uscita di Timeless coincide con il Prince Celebration 2026, l'evento annuale a Paisley Park in onore di Prince, che quest’anno assume un significato particolare nel decennale della sua scomparsa. L’evento vedrà la partecipazione di artisti e collaboratori vicini a Prince, tra cui Chaka Khan, Morris Day, Miguel e Bilal, oltre a un incontro inedito tra membri della New Power Generation e della Revolution. Il programma prevede inoltre interventi di ospiti come Bootsy Collins e il duo Jimmy Jam & Terry Lewis.

Tracklist e eredità dell'archivio

La tracklist di Timeless si compone di dieci brani, selezionati per rappresentare i punti di snodo della carriera di Prince: da “I Am You” (1977) a brani più recenti come “Bestest Friend” (2012).

La raccolta si chiude con una rara versione dal vivo di “How Come You Don’t Call Me Anymore?” (2016). Completano la tracklist i due singoli già pubblicati digitalmente, “With This Tear” e “Stone”.

Negli anni successivi alla sua morte, The Prince Estate ha riordinato e valorizzato il suo archivio, pubblicando diversi progetti: edizioni espanse di album, l’inedito Welcome 2 America, concerti dal vivo e raccolte di demo, dedicate alle canzoni che Prince aveva composto per altri artisti. L’annuncio di Timeless riporta l’attenzione sulla vastità e ricchezza della produzione di Prince, la cui eredità artistica continua a essere valorizzata tramite un'attenta selezione dal suo archivio.