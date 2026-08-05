La Regione Puglia punta ancora sul settore cinematografico e audiovisivo con un nuovo stanziamento da 5,45 milioni di euro destinato all'Apulia Film Fund, il programma di sostegno alle produzioni realizzate sul territorio regionale.

Le risorse disponibili

Il finanziamento rientra nell'ambito dell'Accordo per la coesione della Regione Puglia e prevede cinque milioni di euro per l'edizione 2026 dell'avviso pubblico.

Altri 450mila euro saranno destinati alle attività di assistenza tecnica affidate alla Fondazione Apulia Film Commission, che svolgerà il ruolo di organismo intermedio per la gestione della misura.

I risultati delle precedenti edizioni

La Regione ricorda che nelle edizioni 2024 e 2025 l'Apulia Film Fund ha sostenuto il comparto cinematografico con oltre 18 milioni di euro, finanziando 66 produzioni nel 2024 e raccogliendo 93 candidature nel 2025.

Le produzioni finanziate e quelle candidate hanno generato una spesa diretta stimata superiore ai 48 milioni di euro e ricadute economiche complessive oltre i 96 milioni di euro, con circa 1.380 giornate di lavorazione sul territorio pugliese.

Il commento dell'assessora alla Cultura

"Il cinema e l'audiovisivo rappresentano una delle espressioni più dinamiche delle industrie culturali e creative del nostro territorio. I risultati conseguiti dall'Apulia Film Fund negli ultimi anni dimostrano che investire nel cinema porta valore economico, sociale e culturale", ha dichiarato l'assessora regionale alla Cultura, Silvia Miglietta.