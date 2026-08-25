La quarta edizione del Festival dei Popoli Europei si terrà il 28 agosto a Peltuinum, nell'area archeologica di Prata d'Ansidonia, in provincia dell'Aquila.

La manifestazione è stata presentata dal presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, e dall'assessore regionale alla Cultura, Roberto Santangelo. Inserito nella programmazione culturale della Fondazione CREA - Consiglio Regionale Eventi, il Festival punta a valorizzare i luoghi storici e archeologici abruzzesi.

"Vogliamo far rivivere il sito archeologico di Peltuinum, il Medioevo di cui è ricca la nostra Regione e la Transumanza in maniera diversa, facendo parlare la storia e le pietre con il linguaggio dei giovani", ha sottolineato Santangelo.

Peltuinum diventerà così, dal pomeriggio alla notte, un palcoscenico a cielo aperto nel quale musica e patrimonio storico si incontreranno.

Il programma della serata

Il programma prenderà il via alle 17 con musica dal vivo e dj set. Alle 19 sarà protagonista Benji & Fede con uno speciale set acustico.

Alle 21 salirà sul palco Serena Brancale, con il suo mix di vocalità, jazz, soul e sonorità contemporanee. Dalle 23 spazio invece alla musica dance con il dj set di Molella, storico protagonista di Radio Deejay e m2o.

"Manifestazioni che portano tanta gente in luoghi da conservare e valorizzare", ha sottolineato Sospiri, evidenziando l'obiettivo di raccontare Medioevo, Transumanza, Perdonanza e tradizioni culturali attraverso nuovi linguaggi, nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità.

Cultura e promozione del territorio

La scelta di Peltuinum conferma la volontà di unire proposta culturale e promozione del territorio. Gli organizzatori hanno ringraziato i Comuni di Prata d'Ansidonia e San Pio delle Camere per la collaborazione.

L'ingresso al Festival dei Popoli Europei è gratuito.