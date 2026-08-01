Ascoli Piceno si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della sua tradizione: la Quintana, la storica giostra cavalleresca che si terrà nel pomeriggio di domani, 2 agosto, in onore di Sant’Emidio, patrono della città. L'atmosfera è già palpabile, con gli ultimi preparativi che hanno visto il completamento, nella notte precedente, dei suggestivi dipinti sui ponti dei sei sestieri cittadini. La vigilia è stata scandita anche dalla cerimonia dell’Offerta dei Ceri, svoltasi nella serata del 1° agosto, un rito che precede l'emozionante competizione.

L'attesa per la Quintana di Ascoli è accompagnata da una certa preoccupazione per le temperature elevate previste, un fattore che richiede massima attenzione al benessere di tutti i partecipanti: dai numerosi figuranti e il pubblico che affolleranno le vie, fino ai cavalli, protagonisti indiscussi della giostra. La manifestazione prenderà il via con il maestoso corteo storico, che vedrà sfilare oltre mille figuranti in sontuosi costumi del Quattrocento. Dalle ore 16, la processione attraverserà le vie del centro storico di Ascoli Piceno, offrendo uno spettacolo di grande impatto visivo e rievocativo.

I cavalieri in lizza e il Palio d'autore

Al campo dei giochi dello Squarcia, l'adrenalina sarà alta per la contesa del Palio.

I cavalieri pronti a sfidarsi sono Davide Dimarti per la Piazzarola, Adalberto Rauco per Porta Maggiore, Lorenzo Melosso per Porta Romana, Mattia Zannori per Porta Tufilla, Luca Innocenzi per Porta Solestà e Tommaso Finestra per Sant’Emidio. Tutti gli occhi saranno puntati su Luca Innocenzi, cavaliere di Foligno, considerato l'uomo da battere. Con un impressionante palmarès di 21 vittorie nelle Quintane ascolane, Innocenzi detiene un record straordinario, avendo conquistato l'ultima giostra l'11 luglio scorso, la sua quinta vittoria consecutiva.

Il prestigioso Palio che sarà assegnato al sestiere vincitore della giostra di agosto è un'opera d'arte realizzata dall’artista sardo Antonio Marras.

Il drappo è stato presentato ufficialmente il 26 luglio durante una cerimonia tenutasi nel capoluogo, alla quale hanno partecipato le principali istituzioni cittadine e del territorio, sottolineando l'importanza culturale e sociale dell'evento.

Copertura mediatica e aree per il pubblico

La Quintana di Ascoli Piceno godrà di un'ampia copertura mediatica, permettendo a un vasto pubblico di seguire l'evento. La giostra sarà trasmessa in diretta nazionale su Rai 3 dalle ore 18 alle 18:55. Per chi desidera seguire l'intera manifestazione, dalle 16:30 circa fino al suo termine, sarà disponibile una diretta sui profili ufficiali della Quintana su Facebook e Youtube. Le riprese, curate da Xentek produzioni, saranno diffuse anche da emittenti locali come Tvrs (canale 13 Marche) e VeraTv (canale 11 Marche e 79 Abruzzo).

Per il pubblico presente ad Ascoli, sono stati allestiti due maxischermi con accesso libero e gratuito, che trasmetteranno la diretta social nei giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele, situati all’esterno dello Squarcia, e nella centrale Piazza Arringo, garantendo a tutti la possibilità di vivere l'emozione della giostra.