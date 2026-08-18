Prende il via venerdì 21 agosto, in piazza della Repubblica a Foligno, la 50ª edizione della Quintanella di Scafali, un evento che celebra il Cinquantennale di una delle manifestazioni più radicate nel territorio. La serata inaugurale, con inizio alle ore 21, sarà dedicata alla tradizionale gara dei tamburini rionali, coinvolgendo i rioni e numerosi partecipanti in una serie di appuntamenti che si snoderanno tra Foligno e Scafali.

Il programma completo della manifestazione

Il ricco programma ufficiale della Quintanella proseguirà sabato 22 agosto, alle ore 21, con la Giostra della Quintanella presso il Campo dei Giochi di Scafali.

Domenica 23 agosto, sempre al Campo dei Giochi, si terrà il trofeo Trinci, una gara nazionale dei tamburini, con inizio alle ore 18. Lunedì 24 agosto, alle ore 16, l'info point Quintanella di Scafali ospiterà un torneo di scacchi. Martedì 25 agosto, alle ore 21, è in calendario il torneo di arco tradizionale, nuovamente al Campo dei Giochi. Giovedì 27 agosto, alle ore 21, Piazza del Popolo sarà animata dai giochi di bandiere e dalla gara dei gruppi sbandieratori locali. Venerdì 28 agosto, alle ore 21, sempre in Piazza del Popolo, si svolgeranno l'investitura dei cavalieri e una rappresentazione teatrale curata dagli otto rioni. Sabato 29 agosto, le vie del centro di Scafali accoglieranno il suggestivo corteo storico, mentre la manifestazione si concluderà domenica 30 agosto, alle ore 21, con la tradizionale Giostra della Quintanella finale.

Presentazione e appuntamenti celebrativi del Cinquantennale

Il programma dettagliato della Quintanella di Scafali – Edizione 2026 “Il Cinquantennale” è stato svelato domenica 17 maggio nella ‘Sala Rossa’ di Palazzo Trinci a Foligno. La conferenza di presentazione ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il Vice Sindaco di Foligno Riccardo Meloni, gli Assessori Alessandra Leoni e Marco Cesaro, il Consigliere Comunale Leonardo Pacini, la Vice Presidente della Provincia di Perugia Laura Servi e il Presidente dell’Ente Giostra Quintanella Raffaello Potalivo. Durante l’incontro sono stati presentati ufficialmente il logo del Cinquantennale e il video promozionale dedicato all’edizione 2026.

L'apertura ufficiale della manifestazione è fissata per il 21 agosto, mentre il 22 agosto si terrà una speciale gara celebrativa dedicata ai 50 anni della Quintanella. La conclusione dell'edizione è prevista per il 30 agosto con la gara finale.

Nel corso della presentazione, sono stati offerti anche approfondimenti storici sulla città e sulla manifestazione, grazie agli interventi della professoressa Anna Maria Rodante e di Daniel Canfarini. Hanno proposto due contributi intitolati rispettivamente “Il lusso proibito. Super ornato mulierum. Le leggi suntuarie nella Foligno del secolo XVI” e “C’era una volta un tribunale, un documento e… un’idea rotonda”. Eventi preparatori, come le prove ufficiali che hanno preso il via il 6 giugno in Piazza San Domenico di Foligno e la cena grande a Scafali del 20 giugno, hanno accompagnato il percorso verso il Cinquantennale, sottolineando il valore culturale e sociale della Quintanella per la comunità di Foligno e l'intero territorio.