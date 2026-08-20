Raiz, voce storica e leader degli Almamegretta, è finito al centro di un acceso dibattito sui social media. Il cantautore è stato accusato di essere filo sionista in seguito a un concerto recente, durante il quale ha indossato una maglietta dei Culture Club. La band inglese aveva dedicato un brano alle vittime israeliane del festival Nova, colpite nell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Raiz ha prontamente replicato tramite un post su Facebook, spiegando che l'indumento era un tributo musicale e non un'affermazione politica. Ha inoltre sottolineato come i Culture Club, noti per aver promosso il melting pot tra culture e la fluidità di genere negli anni '80, non possano avere alcuna contiguità politica con l'attuale governo israeliano, definito "accolita di razzisti e fanatici religiosi".

Minacce e la ferma posizione del cantante

Nel suo messaggio, Raiz ha denunciato di aver ricevuto minacce "velate o chiare" e persino "auguri di morte" rivolti a sé stesso e ai suoi familiari, inclusi figli e nipoti, in commenti a un post di terzi. Il cantante ha annunciato che tali episodi avranno conseguenze legali per i responsabili. Ha poi ribadito con forza la sua posizione politica, dichiarandosi "da sempre pro Stato palestinese, per il ritiro dagli insediamenti illegali in WB, contro il governo Netanyahu, contro il terrorismo dei coloni nei territori". Raiz ha espresso l'auspicio che i negoziati possano condurre a una "giusta e sicura soluzione per tutti gli indigeni della regione", promuovendo una "pace negoziata senza violenza di ogni tipo da entrambe le parti", pur riconoscendo le difficoltà poste dalle attuali leadership.

Il contesto della polarizzazione e l'invito al dialogo

La vicenda si inserisce in un contesto di forte polarizzazione riguardo al conflitto israelo-palestinese. Raiz ha respinto le accuse di distacco dalla causa palestinese, criticando la "caccia alle streghe" sui social media che penalizza il dialogo autentico. Pur riconoscendo il legittimo diritto all'esistenza dello Stato di Israele, ha definito il governo Netanyahu un "atroce satrapo" e ha preso le distanze sia dallo slogan "Palestina dal fiume al mare" sia dal progetto del Grande Israele. Il cantautore ha enfatizzato l'importanza del dialogo tra israeliani e palestinesi, invitando a privilegiare i fatti rispetto agli slogan di parte. Ha inoltre ricordato il suo impegno personale e la sua visione della musica come ponte tra diversità, pur consapevole che "non è con le canzoni che si cambia il mondo" ma attraverso un'analisi consapevole dei conflitti.

Il leader degli Almamegretta ha concluso il suo intervento sottolineando la necessità di chiarire pubblicamente la sua posizione, un dovere sentito verso i suoi colleghi e i suoi sostenitori. Ha ribadito che il suo percorso artistico e i testi scritti negli ultimi trentacinque anni dovrebbero già testimoniare inequivocabilmente la sua visione sul conflitto mediorientale, senza lasciare spazio a interpretazioni errate.