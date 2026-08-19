Raoul Bova ha reso omaggio a Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico e fondatore della Italian International Film, scomparso all'età di 98 anni. L'attore ha ricordato con affetto il profondo legame personale e professionale che li univa, evidenziando la fiducia e il costante sostegno ricevuti, sia come interprete che come uomo. Bova ha sottolineato la passione condivisa per la Calabria e il ruolo cruciale di Lucisano nel permettergli di affrontare ruoli cinematografici inediti rispetto a quelli che solitamente gli venivano proposti.

Un uomo di fatti e un esempio per il cinema

Nel suo commosso ricordo, Raoul Bova ha descritto Lucisano come «un uomo di poche parole ma di molti fatti», una figura corretta, elegante e geniale. Il produttore, ha aggiunto l'attore, non si è mai risparmiato nel lavoro, mantenendo un impegno costante fino all'ultimo. Questo lo ha reso un punto di riferimento e un esempio per tutto il cinema italiano. A suggello del loro stretto legame, l'ultima apparizione pubblica di Lucisano lo vide ricevere un premio al Capalbio Film Festival nel 2024, consegnatogli a sorpresa proprio da Raoul Bova.

L'addio del mondo del cinema

I funerali di Fulvio Lucisano si sono svolti nella storica Chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma, con una numerosa partecipazione di esponenti del mondo del cinema.

Le figlie Paola e Federica, che per anni hanno affiancato il padre nella gestione della società, hanno accolto produttori, attori, registi e colleghi. Tra i presenti figuravano nomi noti come Massimiliano Bruno, la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, Mimmo Calopresti, Massimo Ghini, Alessandro Siani, Max Tortora, Alessandro Rossellini, Urbano Barberini, Laura Delli Colli e Ciro Ippolito, a testimonianza dell'ampio impatto che Lucisano ha avuto sull'industria.

L'eredità di un pioniere

Fulvio Lucisano è stato una figura centrale e influente del cinema italiano, tra i suoi produttori più longevi. Fondatore della Italian International Film, ha lasciato un'impronta indelebile nel settore, contribuendo alla realizzazione di numerosi film di successo e sostenendo la crescita di innumerevoli talenti, sia attori che registi.

La sua lunga e prolifica carriera è stata caratterizzata da una profonda passione per l'arte cinematografica e da una notevole capacità di innovare e valorizzare le nuove promesse. Il suo esempio e la sua visione rimangono un punto di riferimento imprescindibile per chiunque operi nel settore.