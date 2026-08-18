Sono stati annunciati i tre finalisti della seconda edizione del Premio Katundo - Opera Seconda 2026, il riconoscimento letterario nazionale dedicato alle seconde opere di narrativa italiana. I libri in corsa per la vittoria sono “Il grande mantenuto” di Alberto Ravasio (Quodlibet), “Non ancora 101” di Irene Salvatori (Marcos y Marcos) e “8.6 gradi di separazione” di Giulia Scomazzon (Nottetempo).

Il premio, promosso dall’Associazione Culturale Clizia e dal Comune di San Marzano di San Giuseppe (Taranto), si concentra su un momento cruciale del percorso di uno scrittore: la pubblicazione del secondo libro.

La terna di opere è stata selezionata da una giuria di esperti composta da Giulia Corsalini, Raffaele Donnarumma e Matteo Marchesini. Il nome del vincitore sarà svelato durante le due serate conclusive del premio, in programma il 4 e 5 settembre 2026 a San Marzano di San Giuseppe, che vedranno la partecipazione di ospiti illustri come Paolo Di Paolo, Federica De Paolis e Christian Raimo.

Il valore dell'opera seconda nel panorama letterario

Dopo il successo della prima edizione, che ha premiato Enrico Prevedello con “Una rivolta. Orizzonti e confini del Nord-Est” (Nottetempo) e ha registrato oltre settanta opere candidate, il Premio Katundo - Opera Seconda entra nel vivo, confermando la sua missione di valorizzare la scrittura del secondo romanzo.

Gli organizzatori sottolineano come, se l’esordio rappresenta spesso la scoperta di una nuova voce, è con la seconda opera che iniziano a delinearsi una ricerca, una poetica e una direzione letteraria.

Nonostante la sua importanza, l’opera seconda riceve raramente un’attenzione specifica nell’ambito dei riconoscimenti letterari. Il Premio Katundo si propone di colmare questa lacuna, offrendo uno spazio dedicato a un passaggio fondamentale nella costruzione di un percorso autoriale. L’iniziativa si distingue così nel panorama nazionale, focalizzandosi su un momento di crescita centrale per ogni autore e offrendo visibilità a scrittrici e scrittori che rinnovano il proprio impegno e la propria ricerca dopo il debutto.

San Marzano di San Giuseppe: un ponte tra cultura e comunità

Il nome del premio, Katundo, deriva dalla parola arbëresh che significa comunità e identifica il paese di San Marzano di San Giuseppe, la più grande colonia arbëresh d’Italia. Questo richiamo alle radici culturali del territorio e al valore della condivisione attraverso la letteratura è un elemento distintivo della manifestazione. Il Premio Katundo mira anche a creare nuovi spazi di incontro, confronto e racconto, dimostrando come anche i territori periferici possano essere luoghi capaci di produrre cultura, attrarre attenzione e generare nuove occasioni di dialogo.

Le serate finali non sono solo un momento di premiazione, ma anche un’occasione di scambio tra autori, pubblico e la comunità locale.

Il riconoscimento è rapidamente diventato un appuntamento di rilevanza per la valorizzazione di San Marzano di San Giuseppe e della cultura arbëreshë, affermando quanto la letteratura possa essere motore di identità e inclusione anche in contesti lontani dai grandi centri culturali.