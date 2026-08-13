Ravenna si prepara a commemorare il 1.500esimo anniversario della morte di Teodorico, figura di spicco nella storia europea. Il sovrano degli Ostrogoti, che scelse Ravenna come capitale del suo regno tra la fine del V e l'inizio del VI secolo, sarà al centro di un ricco programma di celebrazioni. La città emiliana ha infatti predisposto un calendario di eventi che prenderà il via a settembre 2026, includendo mostre, conferenze, appuntamenti pubblici e significativi interventi di restauro sui principali monumenti legati al re, tra cui spicca il celebre Mausoleo di Teodorico.

Il calendario delle iniziative è stato presentato congiuntamente dal Comune e dalla Soprintendenza, in collaborazione con enti locali e università. L'obiettivo primario è valorizzare la memoria storica di Teodorico, sottolineando il suo cruciale ruolo di mediatore tra il mondo romano e la tradizione germanica, e al contempo promuovere il vasto patrimonio monumentale ereditato dal suo regno. In particolare, il Mausoleo di Teodorico, eretto intorno al 520 e divenuto un simbolo indiscusso della città, sarà oggetto di specifici interventi di restauro e valorizzazione. Analoghe attenzioni saranno riservate ad altre importanti testimonianze signorili e religiose risalenti a quel periodo storico.

Le celebrazioni e i restauri in programma

La commemorazione dell'anniversario includerà una mostra approfondita, dedicata alle influenze culturali e artistiche del periodo teodoriciano e al profondo legame tra Ravenna e le diverse culture mediterranee. Il programma prevede inoltre un ciclo di conferenze che vedranno la partecipazione di studiosi internazionali. Questi esperti approfondiranno la complessa figura del sovrano ostrogoto e le profonde trasformazioni che la città di Ravenna subì durante l'epoca altomedievale. Teodorico è riconosciuto come una figura di raccordo fondamentale tra Occidente e Oriente, e la sua eredità continua a vivere attraverso i monumenti ravennati.

Itinerari e siti UNESCO di Ravenna

Le iniziative coinvolgeranno diversi luoghi di grande valore storico e simbolico. Oltre al già menzionato Mausoleo di Teodorico, sarà protagonista anche la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, un'altra magnifica testimonianza dell'epoca gotica. Saranno inoltre proposti itinerari guidati, pensati per condurre i visitatori alla scoperta del ricco patrimonio storico-artistico della città, attraverso percorsi tematici che si snodano tra i siti riconosciuti dall'UNESCO.

Il Mausoleo di Teodorico rappresenta uno dei monumenti più iconici di Ravenna e costituisce una parte essenziale del suo patrimonio UNESCO. Costruito con la distintiva pietra d'Istria, il mausoleo si impone con la sua imponente cupola monolitica, affermandosi come una delle opere funerarie più impressionanti dell'antichità e un chiaro emblema della presenza ostrogota in Italia.

Accanto ad esso, la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, edificata per volontà dello stesso Teodorico, custodisce preziosi mosaici che riflettono in modo vivido l'arte e la religiosità del regno gotico.

Ravenna è celebre a livello internazionale per l'eccezionale ricchezza dei suoi mosaici e per il gruppo di otto monumenti paleocristiani e bizantini insigniti del riconoscimento di patrimonio dell’umanità. L'evento dedicato a Teodorico si inserisce perfettamente nel solco della valorizzazione continua di questi siti storici, offrendo un'importante occasione per riscoprire e celebrare il ruolo di Ravenna come crocevia di civiltà europee.