La città di Ravenna ha inaugurato un ciclo di celebrazioni per commemorare i 1500 anni dalla morte di Teodorico, re degli Ostrogoti. Figura centrale della storia locale ed europea, Teodorico viene ricordato con iniziative avviate il 13 agosto 2026, data che segna l'anniversario della sua scomparsa nel 526.

Omaggio a Teodorico: eventi e iniziative a Ravenna

Il programma delle celebrazioni prevede numerosi eventi culturali, tra cui mostre, convegni e visite guidate, che coinvolgono attivamente istituzioni locali e nazionali. Un'attenzione particolare è rivolta al Mausoleo di Teodorico, monumento patrimonio dell'Unesco e simbolo della città, riconosciuto come una delle principali testimonianze dell'architettura tardoantica e gotica.

Le iniziative sono organizzate dal Comune di Ravenna in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con la partecipazione di studiosi e storici di rilievo.

Il Mausoleo di Teodorico: architettura e storia

Il Mausoleo di Teodorico, situato a Ravenna, fu costruito nel 520 per volere dello stesso re. Rappresenta uno degli esempi più significativi di architettura funeraria tardoantica. La struttura, interamente realizzata in pietra d'Istria, si distingue per la sua imponente cupola monolitica, dal diametro di circa undici metri. Dal 1996, il mausoleo è stato inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'Unesco, a sottolinearne il suo eccezionale valore storico e artistico.

Le celebrazioni per il 1500° anniversario della morte di Teodorico offrono un'importante occasione per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Ravenna. L'obiettivo è promuovere la conoscenza della figura del re ostrogoto e del suo duraturo lascito nella storia della città e dell'Europa.