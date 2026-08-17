Milano si conferma una location d'eccellenza e un "set" sempre più richiesto per la realizzazione di produzioni audiovisive, fotografiche e pubblicitarie, attirando l'attenzione di realtà nazionali e internazionali. Nel primo semestre del 2026, il Comune ha rilasciato ben 414 autorizzazioni per riprese foto e video. Queste attività hanno coinvolto un'ampia varietà di spazi urbani, dal cuore pulsante del centro storico ai tranquilli parchi e giardini, fino agli edifici comunali, dimostrando la versatilità e la ricchezza del patrimonio cittadino.

Milano, polo attrattivo per le produzioni

L'attrattiva di Milano come centro di produzione si mantiene costante nel tempo. Nel corso del 2025, le autorizzazioni complessive erano state 562, un dato sostanzialmente in linea con le 560 del 2024 e le 536 del 2023. Questo trend evidenzia una domanda sostenuta e una crescente attrattiva della città come sfondo ideale per ogni tipo di ripresa. Tra i luoghi più richiesti nel 2026 figurano icone cittadine come piazza Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele II, piazza della Scala, l’Arco della Pace e il Parco Sempione, il Castello Sforzesco e i Giardini Montanelli. Non mancano poi le vie esclusive del Quadrilatero della Moda e il suggestivo quartiere di Brera, affiancati da aree meno convenzionali ma ugualmente funzionali come Parco Lambro, la Cittadella degli Archivi e la Biblioteca Calvairate, a testimonianza della diversità di scenari offerti dalla metropoli lombarda.

L'impatto dei Giochi Olimpici e le tipologie di produzione

Una quota significativa delle richieste di autorizzazione è strettamente correlata ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Ben 184 istanze sono state presentate in relazione a questo grande evento sportivo internazionale. Per facilitare le produzioni connesse ai Giochi e alle attività di comunicazione ad essi legate, il Comune ha introdotto una procedura semplificata, garantendo autorizzazioni più rapide. Delle restanti 230 domande pervenute nel primo semestre, la maggior parte ha riguardato servizi fotografici (121), seguiti da produzioni video (88) e riprese cinematografiche (21).

Analizzando le tipologie di prodotto dominanti, si evidenzia una netta prevalenza di spot pubblicitari, con 122 autorizzazioni.

Seguono i documentari di divulgazione culturale e scientifica (23), le produzioni cinematografiche (21), le riprese di eventi e manifestazioni (20), le esercitazioni didattiche (7), le produzioni per pubblicazioni editoriali (5), i videoclip o flashmob (3) e altre 29 tipologie di produzione, confermando la poliedricità delle attività che scelgono Milano come sfondo.