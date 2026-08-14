La Polizia civile di San Paolo ha recuperato otto incisioni di Henri Matisse, trafugate il 7 dicembre 2025 dalla Biblioteca Mário de Andrade. Le opere, parte della celebre serie "Jazz", sono state rinvenute in un'abitazione a São Bernardo do Campo. Il loro valore complessivo supera il milione di reais, pari a circa 166.000 euro.

Un uomo è stato arrestato per ricettazione e detenzione illegale di arma da fuoco, custode delle incisioni per conto dei mandanti. Il furto avvenne il 7 dicembre 2025, ultimo giorno della mostra "Dal libro al museo: MAM São Paulo e la Biblioteca Mário de Andrade", che esponeva opere di Matisse e Candido Portinari.

Una banda specializzata, con due criminali, immobilizzò una guardia e una coppia di anziani, fuggendo con le opere in una borsa. Le indagini, tramite telecamere, hanno portato a dicembre all'arresto di due uomini e una donna, e ad aprile ad altri fermi della Polizia federale a Rio de Janeiro per un tentativo di rapina collegato.

Le otto incisioni recuperate sono della serie "Jazz" (1947) di Henri Matisse: “Le Clown”, “Le Cirque”, “Monsieur Loyal”, “Cauchemar de l’Éléphant Blanc”, “Les Codomas”, “La Nageuse dans l’Aquarium”, “L’Avaleur de Sabres” e “Le Cowboy”. Rimangono disperse cinque opere di Candido Portinari, che si ritiene possano essere state vendute.

Mostra, sicurezza e valore

L'esposizione "Dal libro al museo", conclusasi il 7 dicembre 2025, presentava opere originali degli anni Quaranta e Cinquanta dalle collezioni del MAM São Paulo e della biblioteca.

La mostra era protetta dalle migliori condizioni di sicurezza disponibili: opere assicurate, con cavi d'acciaio, videosorveglianza e personale. Il valore delle singole incisioni di Matisse può raggiungere i 15.000 dollari sul mercato internazionale, evidenziando un significativo danno economico e culturale. Le opere recuperate fanno parte della serie "Jazz", pubblicata nel 1947 in 270 esemplari.

Biblioteca Mário de Andrade e la serie “Jazz”

La Biblioteca Mário de Andrade, nel cuore di San Paolo, è una prestigiosa istituzione culturale del Brasile, nota per il suo patrimonio librario e le collezioni artistiche. Ha rafforzato collaborazioni con musei come il MAM São Paulo, ospitando importanti esposizioni.

La serie "Jazz" segna una fase innovativa nella carriera di Henri Matisse. Negli anni Quaranta, l'artista utilizzò i papiers découpés per creare composizioni vivaci e colorate, riprodotte in litografia. Il volume riassume lo spirito del circo, della danza e della musica, temi ricorrenti nella poetica di Matisse. Le incisioni recuperate testimoniano la fama internazionale della serie, ricercata da collezionisti e musei.

Le indagini proseguono per rintracciare le opere di Portinari ancora mancanti e gli altri componenti della banda. Le incisioni di Matisse sono tornate sotto la custodia della Biblioteca Mário de Andrade, in attesa di sviluppi sul recupero delle opere disperse e sulle future misure di sicurezza.