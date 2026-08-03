La Reggia di Caserta ha rinnovato con successo l'iniziativa Alba alla Reggia, un evento che unisce musica, natura e arte all'alba. Sabato 1 agosto, 2.500 persone hanno partecipato all'apertura straordinaria. Il concerto mattutino, iniziato alle 4.30 nei pressi della Serra Grande, ha offerto un'esperienza unica tra luci del giorno e melodie. L'iniziativa si ripeterà il 29 agosto, sempre alle 4.30, con Progetto Sonora e l'Associazione Arabesque che si esibiranno alla Castelluccia nel Bosco vecchio e nel Giardino Inglese. Nell'appuntamento inaugurale, giovani, famiglie e turisti stranieri hanno assistito all'esibizione dell'Orchestra Filarmonica Campana, diretta dal maestro Jean François Verdier, con la pianista Stefania Argentieri.

L'ambiente immersivo ha creato una forte connessione tra pubblico e luogo.

Un format innovativo per il turismo culturale

Il successo è confermato dai numeri: 2.500 partecipanti, in larga parte non abbonati (solo 50 tesserati). Ciò evidenzia la capacità del format di attrarre turismo extra-regionale e internazionale. Antonio Tarasco, direttore generale ad interim dell’Istituto del ministero della Cultura, ha dichiarato: “sperimentare nuove modalità, orari insoliti e contesti emotivi differenti, sulla scia dei grandi siti internazionali, si sta rivelando una scelta vincente”. L'esperienza di Alba alla Reggia, ha aggiunto, è “una risorsa fondamentale su cui puntare nella futura programmazione museale”, orientando verso l'innovazione nel turismo culturale.

Dopo il concerto, all'alba, i partecipanti hanno fatto colazione sulla terrazza del Museo, ammirando la via d’acqua vanvitelliana, opera di Luigi Vanvitelli. Molti hanno esplorato gli Appartamenti reali della Reggia, approfondendo la conoscenza di uno dei patrimoni storici e artistici più significativi d’Italia.

La Reggia di Caserta: patrimonio e innovazione

La Reggia di Caserta, voluta nel XVIII secolo da Carlo di Borbone e progettata da Luigi Vanvitelli, è una prestigiosa residenza reale d’Europa e patrimonio mondiale dall’UNESCO. Il suo parco monumentale di 120 ettari include giardini all’italiana, vasche, fontane e il Giardino Inglese. La valorizzazione degli spazi esterni, attuata negli ultimi anni, ha incrementato i visitatori, trasformando la Reggia in un centro espositivo e un ambiente ideale per iniziative che combinano arte, paesaggio e innovazione.

Questo riflette un'apertura verso un pubblico vasto. Il successo di Alba alla Reggia si inserisce in questa strategia, promuovendo una crescita culturale fondata sull'esperienza diretta e condivisa del suo magnifico spazio monumentale.