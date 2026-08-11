La prima edizione di Vinitaly and the City a Reggio Calabria si è conclusa con un bilancio di grande successo. L'evento, che ha animato la città calabrese, ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico e operatori del settore, trasformando il lungomare e gli spazi culturali in un vivace palcoscenico dedicato al vino. Questa kermesse ha rappresentato un momento cruciale per la promozione del comparto vitivinicolo della Calabria, coinvolgendo numerosi produttori locali e attirando un vasto numero di visitatori interessati alle eccellenze enologiche del territorio.

Esperienze e opportunità per il vino calabrese

I partecipanti si sono immersi nella cultura del vino calabrese grazie a numerosi incontri, degustazioni guidate e approfondimenti sulle produzioni vinicole regionali. Il pubblico ha conosciuto da vicino le realtà produttive della Calabria, apprezzando la ricchezzae la varietà delle etichette. L'evento ha offerto anche spazi di confronto tra produttori, esperti e appassionati. L'obiettivo primario era valorizzare le peculiarità dei vini calabresi e favorire nuove opportunità di mercato, consolidando l'immagine della Calabria come terra di grande tradizione enologica.

Vinitaly and the City: il format itinerante

Vinitaly and the City è il "fuori salone" di Vinitaly, il più prestigioso salone internazionale dedicato al vino e ai distillati, che si tiene annualmente a Verona.

Questa iniziativa itinerante è stata ideata per promuovere la cultura del vino in diverse città italiane, coinvolgendo attivamente territori e comunità locali. In Calabria, l'evento ha raddoppiato la sua presenza, facendo tappa non solo a Reggio Calabria ma anche a Sibari, offrendo ulteriori occasioni di incontro tra produttori e pubblico. L'ambizione di Vinitaly and the City è avvicinare un numero crescente di persone al mondo del vino, valorizzando le eccellenze regionali e contribuendo alla crescita del settore vitivinicolo italiano.