Il musicista partenopeo Mario Fasciano, rinomato compositore e batterista, ha espresso la sua grande soddisfazione per il giudizio espresso da Rick Wakeman, l'iconico ex tastierista degli Yes. Wakeman, ospite dello show della BBC “Grumpy Old Men”, ha infatti elogiato il disco “Stella Bianca alla corte di Re Ferdinando”, definendolo la migliore produzione prog in lingua napoletana e confessando di esservi particolarmente affezionato. Fasciano ha commentato: “Una bella soddisfazione. Anche io sono molto legato a quel disco e mi piace ricordare che il brano Stella Bianca è stato ispirato da un testo di Domenico Rea”.

Questo riconoscimento da parte di un gigante del rock progressivo mondiale sottolinea l'importanza e l'originalità di un'opera che fonde sonorità internazionali con la ricchezza della tradizione partenopea.

Collaborazioni e storia del disco

La profonda intesa artistica tra Rick Wakeman e Mario Fasciano è cementata da una lunga e fruttuosa amicizia, che ha dato vita a numerose collaborazioni. L'ex tastierista degli Yes ha contribuito a ben due dischi del musicista partenopeo, consolidando un sodalizio creativo di grande valore. Un momento significativo di questa unione è stato il concerto tenutosi a Napoli, al Teatro Augusteo, in occasione del quarantennale dell'album di Wakeman “The Six Wifes of Henry VIII”, dove i due artisti si sono esibiti insieme.

Il celebre album “Stella Bianca alla corte di Re Ferdinando”, pubblicato originariamente nel 1999, è un esempio emblematico della loro sinergia. Il disco presenta otto canzoni napoletane inedite, frutto della composizione congiunta di Wakeman e Fasciano, avvenuta sull’Isola di Man. I testi sono stati affidati a firme prestigiose come Mario Castelnuovo, Enzo Moscato e Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso. Questo capolavoro, rieditato nel 2019 per celebrarne il ventennale, segna la seconda collaborazione del duo, seguendo il precedente successo di “I cavalieri neri alla corte di re Ferdinando IV”.

Prossimo concerto a Roma

In vista di un autunno ricco di impegni, Mario Fasciano si prepara per un atteso concerto a Roma, in programma a settembre.

L'evento si terrà presso il prestigioso Theater dei Forum Studios, una location di grande risonanza nel panorama musicale italiano. Sul palco, ad accompagnare il batterista e compositore, ci saranno due figure di spicco: il talentuoso tastierista Gianni Aquilino e il polistrumentista ai fiati Rob Townsend, noto per essere un componente storico della band di Steve Hackett, ex chitarrista dei Genesis. Il pubblico potrà apprezzare un'ampia selezione del repertorio rock-prog di Fasciano, che spazia dalle sue produzioni più celebri fino alla suggestiva colonna sonora del cortometraggio “Etnoragù”, opera che gli è valsa numerosi riconoscimenti e premi.

I Forum Studios: un tempio della musica

I Forum Studios di Roma, fondati nel 1970 da giganti della musica italiana quali Armando Trovajoli, Ennio Morricone, Luis Bacalov e Piero Piccioni, rappresentano un vero e proprio tempio della musica e delle colonne sonore.

Questo luogo storico, che ha ospitato e continua a ospitare produzioni di rilievo e artisti di fama internazionale, offre un contesto di straordinaria importanza e prestigio per l'esibizione di Mario Fasciano, confermando la rilevanza dell'evento nel panorama culturale della capitale.