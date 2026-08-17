Il riconoscimento Vinarelli è stato assegnato a suor Maria Grazia Biscotti, direttrice del Centro Speranza di Fratta Todina. La cerimonia si è svolta a Torgiano, dove il premio è stato attribuito dal vicesindaco Attilio Persia e dal presidente della Pro Loco Marino Burini, nell'ambito della 43ª edizione dei Vinarelli.

Il premio Vinarelli testimonia stima e apprezzamento per la dedizione di suor Maria Grazia al Centro Speranza. Questa struttura offre prestazioni riabilitative, socio-riabilitative ed educative a persone con disabilità complesse, in linea con la dottrina sociale della Chiesa.

Suor Maria Grazia ha ricordato che il centro fu una "profezia" di madre Speranza nel 1948, nato in una zona depressa del dopoguerra, evolutosi da una scuola materna e un piccolo collegio all'attuale sostegno per giovani e famiglie.

Il Centro Speranza di Fratta Todina

Il Centro Speranza, a Fratta Todina, ospita quotidianamente circa settanta persone, e offre ambulatori riabilitativi e piscina terapeutica. È un punto di riferimento per il supporto a persone con disabilità e alle loro famiglie. Suor Maria Grazia Biscotti ha ribadito: "Se Fratta esiste è per volontà del Signore e per la preghiera di madre Speranza", sottolineando la sua origine spirituale.

La 43ª edizione dei Vinarelli e la Camminata della Speranza

La consegna del riconoscimento si inserisce nella 43ª edizione dei Vinarelli, manifestazione che anima Torgiano dall'8 al 17 agosto. Il centro storico si trasforma in un laboratorio a cielo aperto, dove artisti dipingono con vino. La serata clou del 17 agosto vede pittori dal vivo sotto le stelle, con opere vendute per finanziare interventi socio-artistico-culturali. Il borgo offre spettacoli, degustazioni e musica. Il vicesindaco ha annunciato la Camminata della Speranza, il 20 settembre a Torgiano, focalizzata sui diritti e bisogni delle persone con disabilità e dei loro familiari/caregiver.