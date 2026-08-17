Il film "Rider", diretto da Davide Pavanello (in arte Dade) e Roan Johnson, è stato selezionato come pellicola di chiusura della Settimana della Critica, sezione autonoma e parallela della Mostra internazionale del cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. L'opera narra l'odissea di Samuele, detto Sami, un giovane rider ventenne a Milano, che si trova ad affrontare consegne dell'ultimo minuto, incontri inattesi e una decisione irreversibile durante la notte di Capodanno.

Questo progetto segna il debutto alla regia per Dade, noto produttore musicale e membro fondatore dei Linea 77, affiancato da Roan Johnson, cineasta apprezzato per la sua capacità di spaziare tra i generi.

"Rider" sarà distribuito nelle sale italiane da I Wonder Pictures a partire dal 24 settembre. Il cast principale vede protagonisti Lorenzo Aloi nel ruolo di Sami e l'attrice-cantautrice Kaze, affiancati da nomi come Claudio Santamaria, Kyshan Wilson e un gruppo di musicisti che include Johnny Marsiglia, Ensi, Axos, Rosa Chemical, Levante e Margherita Vicario.

Il ritmo del rap incontra la narrazione cinematografica

La peculiarità di "Rider" risiede nella sua struttura narrativa, che si sviluppa a ritmo di rap, integrando un album concept che funge anche da colonna sonora. Roan Johnson ha sottolineato la scelta di Dade come co-regista, affermando che è "un musicista incredibilmente versatile e lavora molto con il rap, che oggi rappresenta nello storytelling un po' quello che nella mia generazione è stato il cantautorato".

L'intento non era creare un musical tradizionale, ma piuttosto una storia dove le canzoni fossero intessute nella trama e i dialoghi stessi fossero costruiti, in parte, attraverso una struttura per rime.

Per Pavanello, già apprezzato per la colonna sonora di "Gloria!" (realizzata con Margherita Vicario), l'esperienza registica è stata paragonata a "prendere una laurea". La produzione del film è frutto della collaborazione tra Movimenti Production (una società di Banijay Entertainment), Red Joint, Emotion Network, Rai Cinema e la partecipazione di Hbo Max.

La trama: un rider tra scelte e incontri

Al centro della storia c'è Sami, un giovane rider di Milano con un passato familiare complesso. La notte di Capodanno, una consegna di sushi in un quartiere benestante della città lo porta a incontrare Nia (interpretata da Kaze), una neolaureata con cui si crea immediatamente una forte sintonia.

Tuttavia, la possibilità di sviluppare questo nascente rapporto si scontra con una scelta irreversibile che Sami è chiamato a compiere.

L'ispirazione per "Rider" è nata dopo il periodo del Covid, come spiegato da Dade: "Durante il lockdown i rider in fondo potevano girare la città quando noi eravamo tutti quanti chiusi in casa. Sembravano allora i più liberi, nonostante fossero in realtà molto sfruttati". Johnson ha evidenziato il paradosso insito nel termine "rider", che evoca sia l'immagine epica del "cavaliere" sia la realtà di uno dei lavori più umili. Gli autori hanno chiarito di non voler realizzare un racconto sociale o documentaristico, ma di voler rendere "onore e rispetto" alla categoria inserendola in un contesto nuovo, con una storia avvincente e appassionante, incentrata su un tentativo di riscatto e un fluido intreccio tra musica e cinema.