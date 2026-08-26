Il trailer italiano di “Rider”, la nuova e attesa pellicola diretta a quattro mani da Roan Johnson e Davide Pavanello, conosciuto artisticamente come Dade, è stato ufficialmente diffuso. Questo film, che si preannuncia come un evento cinematografico di rilievo, è stato selezionato per chiudere la 41esima Settimana Internazionale della Critica. Questa sezione autonoma e parallela, organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, si svolge nell'ambito della prestigiosa Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre.

Dopo il suo debutto veneziano, “Rider” sarà distribuito da I Wonder Pictures e farà il suo ingresso nelle sale cinematografiche italiane a partire dall'8 ottobre, offrendo al pubblico un'esperienza visiva e sonora unica.

La pellicola si distingue per l'incontro tra il dinamico mondo del cinema e quello vibrante della musica contemporanea. Roan Johnson, stimato regista e sceneggiatore con un portfolio che include opere come “I primi della lista”, “Piuma” e “Fino a qui tutto bene”, unisce la sua consolidata esperienza cinematografica all'innovativa visione di Dade. Quest'ultimo, storico bassista dei Linea 77, fa il suo esordio alla regia con questo progetto ambizioso. Il cast è guidato dalle performance di Lorenzo Aloi e dell'attrice e cantautrice Kaze, affiancati da talenti come Kyshan Wilson, Claudio Santamaria e numerosi artisti di spicco del panorama musicale italiano contemporaneo, tra cui spicca la partecipazione di Margherita Vicario.

Il protagonista della storia è Samuele, soprannominato Sami, un giovane rider che quotidianamente attraversa le strade di Milano in bicicletta per effettuare consegne.

La Trama di Rider e l'Ambientazione Milanese

La narrazione si dipana durante la suggestiva notte di Capodanno. Sami, impegnato in una consegna di un consistente ordine di sushi, si ritrova in una lussuosa villa situata nella periferia nord di Milano. Inaspettatamente invitato a unirsi alla festa, il giovane rider incontra Nia, e tra i due si sviluppa immediatamente una forte sintonia. Mentre questo nuovo e promettente legame inizia a prendere forma, una decisione presa d'impulso da Sami è destinata a cambiare per sempre il corso della sua vita.

Il film immerge profondamente lo spettatore nell'immaginario musicale odierno, parlando il linguaggio delle nuove generazioni e integrando in modo organico brani musicali che diventano parte integrante e pulsante della narrazione, arricchendo l'esperienza emotiva e visiva.

Produzione, Ispirazione e Stile Musicale

“Rider” è una produzione che vede la collaborazione di importanti realtà del settore: Movimenti Production (parte di Banijay Entertainment), Red Joint, Emotion Network, con il supporto di Rai Cinema e la partecipazione di HBO Max. L'idea alla base del progetto è nata dopo il periodo del lockdown legato al COVID-19, ispirata dall'osservazione dei rider che, nonostante le restrizioni diffuse, continuavano a percorrere le strade di Milano.

L'intento degli autori non è quello di proporre una critica sociale in stile documentaristico, ma piuttosto di rendere un sentito omaggio al mondo dei rider attraverso una storia profondamente coinvolgente ed emozionante. Il film si distingue anche per l'innovativa integrazione del rap, sia nella narrazione che nei dialoghi, creando una continuità in rima che si discosta dal formato del classico musical. In concomitanza con l'uscita della pellicola, sarà inoltre pubblicato un album concept/soundtrack dedicato, che completerà l'esperienza immersiva offerta da “Rider”.