La Biblioteca-Teca del Mediterraneo, situata presso la sede del Consiglio regionale della Puglia a Bari, aprirà le sue porte dal 13 al 21 agosto. L'iniziativa è dedicata ad accogliere anziani e persone fragili, offrendo un ambiente sicuro, accogliente e climatizzato durante i giorni più caldi dell'anno, quando le attività politiche sono sospese. Promossa dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e accolta dal presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli, questa azione mira a contrastare l'isolamento e fornire un punto di riferimento confortevole per la comunità.

Durante questo periodo, la biblioteca proporrà un variegato programma di attività culturali e ricreative, che includerà letture, giochi di società, laboratori e momenti di animazione culturale, pensati specificamente per le persone più vulnerabili. Gli spazi saranno accessibili al pubblico tutti i giorni, dalle 9:30 alle 18:30. Il presidente Decaro ha espresso la sua gratitudine a Matarrelli per aver accolto l'iniziativa, evidenziando come essa, oltre al suo indubbio valore sociale, permetta ai cittadini di avvicinarsi ai luoghi delle istituzioni e sentirli "casa loro". Ha inoltre sottolineato che il gesto si rivolge a chi affronta un'estate torrida, spesso privo di climatizzazione, con difficoltà economiche o a rischio isolamento.

Un rifugio climatico e spazio sociale inclusivo

L'apertura straordinaria della Biblioteca-Teca del Mediterraneo si configura non solo come un "rifugio climatico", ma anche come un vero e proprio spazio sociale climatizzato. L'obiettivo è duplice: da un lato, offrire sollievo dalle alte temperature estive, e dall'altro, creare un luogo dove le persone possano trovare compagnia e stimoli culturali. Questa azione rafforza l'attenzione verso le fasce più deboli della popolazione, promuovendo attivamente l'inclusione e la partecipazione alla vita delle istituzioni locali.

La Biblioteca-Teca del Mediterraneo: polo culturale pugliese

La Biblioteca-Teca del Mediterraneo è la biblioteca multimediale del Consiglio regionale della Puglia.

Situata a Bari in via Gentile, è uno spazio pubblico moderno e dinamico, interamente dedicato alla promozione della lettura, della cultura e dell'informazione. Accessibile a cittadini, studenti e studiosi, offre servizi di consultazione, prestito e una ricca offerta di attività culturali. La sua missione include un'attenzione particolare all'inclusione sociale e alla valorizzazione del patrimonio documentale regionale, fungendo da importante polo culturale per la comunità pugliese.