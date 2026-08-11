Un’antica mappa del Catasto urbano di Nicosia, risalente alla fine dell’Ottocento, è stata recuperata dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Enna. Il documento, che si trovava nello studio di un professionista, è risultato essere stato trafugato anni fa dall’Ufficio delle imposte dirette di Nicosia.

La denuncia e il sequestro

Gli accertamenti sono stati avviati dopo la denuncia presentata da un cittadino privato. Le verifiche hanno permesso di certificare l’autenticità della mappa che, su disposizione della Procura di Enna, è stata sequestrata.

Il recupero del documento ha inoltre permesso di ricostruirne la provenienza: la mappa era stata sottratta anni prima da ignoti dall’Ufficio delle imposte dirette di Nicosia.

Successivamente, la cartografia era entrata nella disponibilità del titolare dello studio professionale e di un collega, nel frattempo deceduto. Non è stato tuttavia dimostrato il lecito possesso del documento né l’esistenza di un valido titolo di acquisizione.

La conferma dell’autenticità

I successivi accertamenti, supportati dall’analisi tecnica di esperti, hanno confermato che si tratta di una stampa originale risalente al 1874.

Al termine delle indagini, il titolare dello studio professionale è stato segnalato all’autorità giudiziaria per occultamento di atti veri.

La preziosa mappa è stata infine consegnata all’Archivio di Stato di Enna, diretto da Giuliana Ferrara.