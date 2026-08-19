Un momento di pura poesia e danza ha visto protagonista Roberto Bolle, l'étoile di fama internazionale, immortalato in una suggestiva esibizione al tramonto. La cornice di questo evento sono state le acque cristalline delle isole Li Galli, un incantevole arcipelago a sud della penisola sorrentina, noto anche come Arcipelago delle Sirene. Durante le sue vacanze, il celebre ballerino si è esibito salutando gli ultimi raggi di luce del giorno, tra i riflessi del mare e la natura circostante.

Questa scena, carica di emozione, è stata personalmente condivisa da Roberto Bolle sui suoi canali social, accompagnata da un messaggio che rivela la sua profonda connessione con il luogo.

Nelle sue parole, l'artista ha dichiarato: "I tramonti sulle isole Li Galli sono, senza dubbio, tra i momenti che porterò per sempre nel cuore. La bellezza della natura e del creato nella sua espressione più pura e mozzafiato. Una bellezza che riempie il cuore e ti commuove profondamente". Bolle sta trascorrendo la sua vacanza a bordo del Marlyn, la storica imbarcazione che fu della famiglia Kennedy, come si evince dalla sua pagina social.

Le Isole Li Galli: un gioiello naturale e leggendario

Le isole Li Galli rappresentano uno degli scenari naturali più suggestivi e affascinanti della Campania. La loro posizione privilegiata, a pochi chilometri dalla costa sorrentina, e il legame con la leggenda delle Sirene, conferiscono all'arcipelago un'aura di mistero e bellezza senza tempo.

Questo luogo idilliaco è spesso scelto come rifugio di relax e ispirazione da personalità di spicco del mondo dello spettacoloe della cultura, attratte dalla sua bellezza mozzafiato e tranquillità.

Roberto Bolle: tra vacanze e successi artistici

Oltre a questi momenti di rigenerante vacanza, l'attività artistica di Roberto Bolle continua a mietere successi. Recentemente, il celebre gala “Roberto Bolle and Friends” ha riscosso un autentico trionfo di pubblico e critica. L'evento, tenutosi il 26 luglio 2026 nella magnifica cornice della Forte Arena di Santa Margherita di Pula, ha offerto uno spettacolo di rara intensità e grande maestria. La serata ha visto la partecipazione di un prestigioso cast di artisti internazionali, i quali hanno incantato la platea con coreografie di grande rilievo e impatto.

Tra le esibizioni più apprezzate, spiccano “Caravaggio” di Mauro Bigonzetti e un emozionante assolo di Bolle su musica di Ezio Bosso. La serata ha registrato un forte impatto emotivo e visivo sull'audience, culminato con la presenza di importanti figure istituzionali e volti noti del mondo dello spettacolo tra il pubblico.