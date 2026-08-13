La città di Bernalda, in provincia di Matera, si prepara ad accogliere la sera del 14 agosto l'edizione 2026 del "Premio Meta‑Oltre il talento". L'iniziativa, promossa e organizzata dall’associazione Metachannel, si propone di celebrare l'eccellenza e l'impegno civico, assegnando riconoscimenti a sei personalità e conferendo un speciale tributo a Rocco Galasso, figura di spicco nel panorama sportivo e sociale italiano.

Rocco Galasso: un profilo tra sport, cultura e impegno sociale

Il riconoscimento speciale del Premio sarà tributato a Rocco Galasso, la cui carriera si distingue per poliedricità e profondo impegno.

Attualmente, Galasso ricopre il ruolo di vicepresidente dell’Adise, l’Associazione Italiana dei direttori sportivi (co-fondata da Beppe Marotta), ed è membro della Commissione dirigenti sportivi della Federazione italiana giuoco calcio. Il suo contributo al mondo dello sport è affiancato da una solida formazione accademica, essendo laureato in storia e filosofia.

Oltre agli incarichi di rilievo nel settore calcistico nazionale, Galasso svolge un’intensa attività didattica e formativa, guidando l’Istituto Raffaele Danzi di Potenza. La sua dedizione si estende al settore associativo e commemorativo, presiedendo la Federazione di Potenza e Matera per l’Associazione nazionale Combattenti e Reduci.

È inoltre presidente provinciale di Potenza dell’Istituto del Nastro Azzurro, associazione che riunisce i decorati al valore militare.

Roberto Rizzo, ideatore e conduttore del Premio, ha evidenziato la statura morale e professionale di Galasso, definendolo il "classico esempio di quel talento circolare che diventa eccellenza diffusa al servizio della comunità e del territorio". Questa visione è perfettamente in linea con la filosofia del Premio, che mira a valorizzare figure che contribuiscono attivamente al benessere collettivo.

Premi all'impegno per la comunità e il territorio

L'evento non si limiterà al solo riconoscimento di Rocco Galasso. Il "Premio Meta‑Oltre il talento" onorerà altre figure e realtà che si sono distinte per il loro impegno concreto a favore della comunità e del territorio in diversi settori.

Tra i premiati figurano Angelo Panio, riconosciuto per il suo contributo allo sport al servizio della donazione degli organi. L’Associazione Mamba Basket di Anna e Francesca Moramarco sarà premiata per la sua attività nello sport inclusivo, promuovendo l'accesso e la partecipazione di tutti.

Nel campo dell'educazione e della cultura, saranno insignite Giuseppina Pistoia per la sua didattica musicale e Francesco Montemurro per la ricerca storica. La ricerca scientifica vedrà premiata Lucia Alianelli, mentre Emilio Salierno sarà riconosciuto per il suo impegno nel campo della comunicazione e della scuola.

La filosofia del Premio e le collaborazioni

Il "Premio Meta‑Oltre il Talento" è un'iniziativa di grande respiro, promossa dall’associazione Metachannel.

La sua realizzazione è resa possibile grazie alla sinergia con importanti enti e associazioni locali, tra cui il Comune di Bernalda, l’associazione Maestro elementare Aurelio Rizzo e l’associazione Passi Curiosi Cea B&M. L’intento primario della manifestazione è quello di celebrare e promuovere modelli di vita sani, costruttivi ed educativi.

Questa visione si ispira profondamente al pensiero del filosofo Pitagora, il quale sosteneva l’importanza di valorizzare non semplicemente il talento individuale, ma l’eccellenza intesa come autentico strumento di crescita umana e di servizio alla comunità. Il Premio si configura, quindi, come un'occasione per riflettere sull'importanza dell'impegno personale e collettivo per il progresso sociale e culturale.