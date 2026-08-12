Il celebre cantante britannico Rod Stewart, all'età di ottantuno anni, ha annunciato l'annullamento delle prossime date previste per il suo tour negli Stati Uniti. La decisione è stata presa a seguito di un intervento al cuore, come comunicato dall'artista stesso tramite il suo profilo Instagram. Stewart ha dichiarato di essersi sottoposto con successo a una “procedura di routine per l’impianto di uno stent coronarico”. Le esibizioni, che avrebbero dovuto svolgersi nel corso del mese di agosto in diverse città statunitensi, incluse alcune serate a Las Vegas, sono state pertanto sospese.

L'entourage del cantante ha chiarito che, “su consiglio dei medici, nelle prossime quattro settimane si dedicherà al recupero per tornare in piena forma prima di risalire sul palco”. Questa pausa è considerata essenziale per garantire il pieno ristabilimento della rockstar. Non è la prima volta che Rod Stewart si trova a dover annullare impegni dal vivo per motivi di salute: in passato, aveva già sospeso esibizioni a Cincinnati per una “procedura medica minore e imprevista”, in California a giugno a causa di una laringite e, in un'occasione durante un concerto nello Utah, aveva necessitato di ossigeno sul palco dopo aver rischiato di svenire.

Recupero e Conferme sulle Condizioni di Salute

Il portavoce dell’artista ha confermato che l’intervento è stato eseguito regolarmente e che i medici si sono dichiarati soddisfatti del decorso post-operatorio.

Sebbene Stewart sia già tornato alle normali attività quotidiane, dovrà osservare un periodo di recupero di quattro settimane, seguendo scrupolosamente le indicazioni dello staff medico. L'annullamento delle date del tour è stato descritto come una scelta necessaria, e le informazioni relative alla gestione dei biglietti saranno comunicate direttamente dai promotori e dalle sedi dei concerti interessati.

Tra le esibizioni in programma, figuravano tappe significative come una residenza di sei notti al Colosseum del Caesars Palace a Las Vegas e diverse date in Messico, oltre agli appuntamenti negli Stati Uniti che si sarebbero protratti fino al 3 settembre. In una nota ufficiale, Rod Stewart ha espresso il proprio dispiacere per la cancellazione degli spettacoli, ringraziando sia lo staff medico per l'assistenza che i fan per il costante supporto ricevuto.

Ha inoltre manifestato l'intenzione di tornare a esibirsi non appena completato il recupero, affermando con ottimismo: “Sto già meglio e sono sulla strada della guarigione”.

La Carriera di un'Icona della Musica

Rod Stewart è riconosciuto come uno degli artisti più influenti e attivi sulla scena musicale internazionale. La sua lunga e illustre carriera è stata coronata da importanti riconoscimenti, tra cui un Grammy Award e due inserimenti nella prestigiosa Rock & Roll Hall of Fame. Con oltre sei decenni di attività, ha regalato al pubblico successi intramontabili come “Maggie May” e “Tonight’s the Night”, che hanno consolidato la sua fama globale. L’artista è universalmente noto per la sua inconfondibile voce e per l'energia contagiosa che sprigiona sul palcoscenico, elementi che hanno contribuito a costruire la sua straordinaria popolarità.

Nel corso degli anni, Stewart ha dimostrato una grande professionalità nell’affrontare le sfide legate alla salute e nella gestione dei suoi numerosi tour mondiali. La scelta di sospendere le esibizioni attuali testimonia una forte attenzione al proprio benessere personale e, al contempo, un profondo rispetto nei confronti del suo pubblico. Il legame con Las Vegas, in particolare, riveste un ruolo significativo nella sua carriera, con le residenze presso il Caesars Palace che rappresentano un appuntamento fisso per i fan internazionali e un punto di riferimento per la scena della musica dal vivo negli Stati Uniti.