Il Rossini Opera Festival 2027, in programma a Pesaro dal 12 al 24 agosto, segna un atteso ritorno a due nuove produzioni, dopo l’eccezione del 2026 che aveva visto un solo debutto. Il programma completo è stato svelato durante il secondo ROF Talk, tenutosi nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini.

L’apertura della kermesse sarà affidata a “La donna del lago”, una delle due nuove messe in scena. La direzione d’orchestra sarà curata da François Lopez-Ferrer, mentre la regia sarà firmata da Johannes Erath. Quest’ultimo torna a Pesaro dopo il grande successo del 2024 con “Ermione”, spettacolo che si aggiudicò il prestigioso Premio Abbiati come miglior allestimento dell’anno.

L’altra novità di spicco è “Tancredi”, che vedrà Yves Abel sul podio e Paul Curran al suo debutto come regista al Festival.

Il cartellone del 2027 include anche alcune riprese di grande valore. Tra queste, l’apprezzata produzione di “Adina”, originariamente allestita nel 2018 da Rosetta Cucchi, che per questa edizione sarà diretta da George Petrou. La chiusura del festival sarà dedicata alla “Petite messe solennelle”, sotto la direzione di Francesco Lanzillotta.

Il ROF tra innovazione e tradizione

L’annuncio del programma è stato accompagnato da importanti novità sul fronte finanziario: la Fondazione ROF ha registrato un incremento delle entrate grazie all’ingresso di nuovi sponsor privati. Questo sostegno economico è considerato cruciale anche in vista delle celebrazioni per il cinquantenario del festival, previsto nel 2029.

I ROF Talks, come quello del 12 agosto dedicato alla presentazione del programma 2027, rappresentano appuntamenti mattutini consolidati. Essi offrono al pubblico l’opportunità di dialogare con registi e direttori d’orchestra delle opere in scena, approfondendo temi musicologici e di attualità. All’incontro erano presenti le figure istituzionali chiave del Festival: il presidente Michele Dall’Ongaro, il sovrintendente Ernesto Palacio e il direttore artistico Juan Diego Flórez. È stato sottolineato come il contributo degli sponsor privati “concorrerà ad arricchire la manifestazione in vista del cinquantenario”. Questi incontri, curati dalla giornalista Susanna Franchi, hanno rafforzato la dimensione partecipativa del festival.

L'impatto culturale del Rossini Opera Festival

Il Rossini Opera Festival si conferma un punto di riferimento internazionale per la riscoperta e la valorizzazione del repertorio rossiniano, attirando ogni anno a Pesaro un pubblico vasto e appassionato da ogni parte del mondo. L’evento si svolge nei principali luoghi culturali della città, con il Teatro Rossini che funge da centro nevralgico delle attività. Nel corso della sua storia, il ROF ha presentato numerose prime mondiali e allestimenti che hanno contribuito significativamente alla ricerca su Gioachino Rossini, grazie anche alla collaborazione tra artisti di fama internazionale e giovani talenti del teatro musicale.

I recenti successi, come il trionfo dell’“Ermione” di Johannes Erath nel 2024, evidenziano la capacità del festival di coniugare innovazione artistica e rigoroso rispetto della tradizione.

Il rinnovato supporto di enti privati e la programmazione di titoli come “La donna del lago” e “Tancredi”, che offrono ampio spazio a nuove interpretazioni, testimoniano la costante vitalità di un appuntamento che si posiziona come centrale nella stagione operistica italiana ed europea.