L'undicesima edizione di “Emozioni in Musica” si terrà dal 5 al 7 agosto all'antistadio Fonte dell’Olmo di Roseto degli Abruzzi (Teramo). Il festival vedrà protagonisti Tiromancino, Serena Brancale e Levante in tre serate.

La rassegna si aprirà mercoledì 5 agosto con i Tiromancino, in una tappa del "Quando meno me lo aspetto Tour". Brani dal nuovo album e successi: "La descrizione di un attimo", "Due destini", "Per me è importante", "Immagini che lasciano il segno". Federico Zampaglione ha anticipato uno spettacolo con "spazio all’improvvisazione" e arrangiamenti rinnovati.

Il programma artistico

Giovedì 6 agosto sarà la volta di Serena Brancale con il suo "Sacro Tour". La sua esibizione fonderà soul, R&B, jazz e sonorità mediterranee, accompagnata da otto musicisti e otto ballerini. Brancale presenterà anche brani frutto di recenti collaborazioni, inclusa "Al mio paese" con Levante e Delia.

La chiusura del festival, venerdì 7 agosto, sarà affidata a Levante con "Dell’amore Live in estate 2026". Il suo concerto spazierà tra i brani più noti del repertorio e le nuove produzioni. L'esibizione è prevista dalle 21:00 alle 23:00 allo stadio Fonte dell'Olmo.

Organizzazione e info utili

“Emozioni in Musica” è organizzato dall’associazione musicale "Le Ombre", fondata da Silvio Brocco, con la direzione artistica di Morgan Fascioli e il patrocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi.

La location è l'antistadio Fonte dell’Olmo, in via Fonte dell'Olmo a Roseto degli Abruzzi. I biglietti sono disponibili tramite i canali ufficiali. Il festival si conferma un appuntamento di rilievo nell'estate abruzzese, proponendo concerti di artisti nazionali in un contesto apprezzato.