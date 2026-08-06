Il Rossini Opera Festival 2026, giunto alla sua quarantasettesima edizione, si apre l'11 agosto all'Auditorium Scavolini con il nuovo allestimento de “Le Siège de Corinthe” di Gioachino Rossini. La produzione, firmata dal regista Davide Livermore, propone un'ambientazione suggestiva: un grande magazzino museale adibito a deposito per l'arte classica, dove casse di legno celano opere e rovine dell'antichità greca. Questa scelta scenica mira a evidenziare la deriva distruttiva della modernità nei confronti del patrimonio artistico e culturale del passato.

Sotto la direzione del maestro Carlo Rizzi, l'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il Coro del Teatro Ventidio Basso daranno vita all'opera. Le repliche sono in calendario per il 14, 17 e 21 agosto. Sul palco, Corinto si trasforma in un simbolo estetico e ideale dell'arte classica da proteggere. La modernità, incarnata dall'uomo contemporaneo, irrompe in questo spazio, incapace di coglierne il valore e destinata a distruggere ciò che incontra. La scenografia si sviluppa attraverso un progressivo svelamento: le casse sparse nel magazzino, con la più grande che rappresenta Corinto, rivelano frammenti del mondo greco, immagini e memorie ancora vive. La città greca appare come ciò che resta della bellezza storica, circondata da cocci e rovine, emblema della fragilità di ciò che viene conservato e museificato senza essere compreso.

L'allestimento invita così a una profonda riflessione sulla necessità di preservare e valorizzare il patrimonio artistico.

Cast e team creativo

Il cast stellare include Adrian Sâmpetrean (Mahomet), Matteo Roma (Cléomène), Vasilisa Berzhanskaya (Pamyra), Maxim Mironov (Néoclès), Simón Orfila (Hièros), Tianxuefei Sun (Adraste), Giuseppe De Luca (Omar) e Anna‑Doris Capitelli (Ismène). Le scene sono curate da Davide Livermore, Eleonora Peronetti e Paolo Gep Cucco, mentre i costumi sono ideati da Gianluca Falaschi e le luci da Nicolas Bovey.

Il programma del Rossini Opera Festival 2026

L'edizione 2026 del Rossini Opera Festival, che si concluderà il 23 agosto, offre un ricco calendario di eventi. Oltre al nuovo allestimento de “Le Siège de Corinthe”, il festival ripropone spettacoli iconici della sua storia: “L'occasione fa il ladro” nella versione di Jean‑Pierre Ponnelle, diretta da Alessandro Bonato; “La scala di seta” con la regia di Damiano Michieletto e la direzione musicale di Iván López‑Reynoso; e “Il viaggio a Reims” ideato da Emilio Sagi.

Il programma concertistico comprende la serata “Flórez30”, quattro Concerti di Belcanto, il ritorno di Rossinimania e lo Stabat Mater diretto da Ramón Tebar.

L'Auditorium Scavolini si conferma un punto di riferimento cruciale per la musica lirica e per la promozione dell'opera rossiniana. Il Rossini Opera Festival si distingue come un evento di risonanza internazionale, dedicato alla riscoperta e all'esecuzione delle opere di Gioachino Rossini.